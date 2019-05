Venezuela: Guaidó ruft zum Generalstreik

Caracas. Zwei Mal schon versuchte Venezuelas Oppositionsführer Juan Guaidó in dem seit Jänner andauernden Machtkampf das Regime von Nicolás Maduro aus den Angeln zu heben. Zwei Mal ist er bereits gescheitert. Im Februar misslang ihm, humanitäre Hilfe im großen Stil ins Land zu holen; Anfang der Woche blieb sein Aufruf an die Militärs, die Seiten zu wechseln und sich gegen Maduro zu erheben, weitgehend ungehört. Das innenpolitische Patt scheint prolongiert, Guaidó will deshalb mit einem Aufruf zum Generalstreik den Druck auf das Maduro-Regime weiter erhöhen.

Zehntausende – und damit weit weniger als erwartet – nahmen am 1. Mai an der Großkundgebung „Operation Freiheit“ der Opposition zur Beendigung der Maduro-Herrschaft in Caracas teil. Bei Zusammenstößen mit Sicherheitskräften kamen zwei Menschen ums Leben. In der Diözese San Cristobal griffen Einsatzkräfte des Regimes eine Kirche während eines Gottesdienstes an.

Das Patt in Caracas führt zu verschärften Spannungen zwischen den USA und Russland. Die Regierungen in Washington und Moskau werfen sich gegenseitig vor, sich unzulässigerweise in die inneren Angelegenheiten Venezuelas einzumischen.US-Außenminister Mike Pompeo beschuldigte in einem Telefonat mit seinem Kollegen Sergej Lawrow die russische Regierung, Venezuela zu destabilisieren; Lawrow kritisierte die „zerstörerische Einflussnahme“ der USA in dem Land.

Nicht nur die Russen unterstützen Maduro. US-Sicherheitsberater und Oberfalke John Bolton sprach von bis zu 25.000 Kubanern, die Maduro helfen würden, seineHerrschaft abzusichern.(AFP, Bloomberg)



[PFH1V]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.05.2019)