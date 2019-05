Zusammenstöße zwischen Muslimen und Christen nahe Colombo

Bei den Auseinandersetzungen in Negombo seien mehrere Fahrzeuge beschädigt worden, sagte ein hochrangiger Polizeibeamter am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. Zur Vermeidung einer weiteren Eskalation sei eine Ausgangssperre bis 7 Uhr (Ortszeit, 3.30 Uhr MESZ) verhängt worden. Zu möglichen Opfern bei den Auseinandersetzungen in Negombo wurden keine Angaben gemacht.

In der Stadt nördlich von Colombo waren bei den mutmaßlich islamistischen Anschlägen vom Ostersonntag in einer Kirche mehr als hundert Menschen getötet worden. Bei den Selbstmordattentaten auf insgesamt drei Kirchen sowie drei Luxushotels waren zusammengenommen 257 Menschen gestorben, etwa 500 weitere wurden verletzt. Nach der Anschlagsserie wurde in dem südasiatischen Inselstaat der Ausnahmezustand verhängt.

Die Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) reklamiert die Anschläge für sich. Die Regierung macht die Islamistengruppe National Thowheeth Jama'ath (NTJ) für die Anschläge verantwortlich, glaubt aber, dass sie Unterstützung aus dem Ausland hatte.

Geistliche ausgewiesen

Zwei Wochen nach der verheerenden Anschlagsserie in Sri Lanka haben die Behörden mehr als 600 Ausländer ausgewiesen, darunter rund 200 islamische Geistliche. Die Kleriker seien legal ins Land gekommen, ihre Visa seien aber abgelaufen, sagte Innenminister Vajira Abeywardena.

Nach den Anschlägen am Ostersonntag habe die Regierung beschlossen, die Visaauflagen für Religionslehrer zu verschärfen. Abeywardena sagte, die Regierung habe kein Problem mit Predigern aus dem Ausland. In jüngster Zeit seien jedoch Kleriker bestimmter religiöser Einrichtungen „wie Pilze aus dem Boden geschossen“. Man werde sie im Auge behalten. Er äußerte sich nicht zu den Nationalitäten der Ausgewiesenen. Die Polizei sagte aber, viele stammten aus Bangladesch, Indien, Pakistan und von den Malediven. Bei Anschlägen auf Luxushotels und Kirchen waren zu Ostern 257 Menschen gestorben, 500 weitere wurden verletzt

(APA/AFP)