Albaner entschieden die Wahl

Skopje/Belgrad. Bei der Präsidentenwahl in Nordmazedonien hat sich am Sonntag ein Sieg des sozialdemokratischen Kandidaten Stevo Pendarovski abgezeichnet. Der Bewerber des Regierungsbündnisses kam nach Auszählung von knapp einem Fünftel der Stimmen auf 61,35 Prozent, seine konservative Kontrahentin Gordana Siljanovska Davkova auf 35,36 Prozent. Die Wahlbeteiligung habe bei 44 Prozent gelegen.

Pendarovski hatte bereits die erste Runde der Wahl am Ostersonntag für sich entschieden. Er lag zwar nur knapp vor Siljavnovska Davkova, doch gingen Beobachter von einem glatten Sieg in der Stichwahl aus, weil er einen Großteil der Stimmen des drittplatzierten Albanerpolitikers Ali Ahmeti einsammeln dürfte. Dessen Demokratische Integrationsunion (DUI) gehört nämlich der Regierungskoalition des sozialdemokratischen Premiers Zoran Zaev an. Ein Sieg Pendarovskis wäre eine weitere Bestätigung der von Zaev gegen heftige innenpolitische Widerstände durchgezogenen Verständigung mit dem Nachbarland Griechenland, die einen Verzicht auf den bisherigen Staatsnamen Mazedonien erforderlich gemacht hatte.

Mindestwahlbeteiligung war ungewiss

Ungewiss war bis zuletzt, ob die für die Gültigkeit der Stichwahl zwischen dem von der Linksregierung nominierten Stevo Pendarovski und der von der rechten Opposition unterstützten Gordana Sijanovska-Davkova nötige Mindestwahlbeteiligung von 40 Prozent erreicht wurde.

Bis zu Mittag war die Wahlbeteiligung mit 20,73 Prozent fast identisch mit der beim ersten Wahlgang vor zwei Wochen (20,45 Prozent), als am Ende etwas mehr als 41 Prozent von offiziell 1,8Millionen Wahlberechtigten ihre Stimmen abgaben. Wegen der starken Emigration in dem verarmten Balkanstaat hat sich dessen Bevölkerung von offiziell 2,1 Bewohnern laut Schätzungen um 400.000 reduziert. Da die letzte Volkszählung 2002 durchgeführt wurde, konnte das veraltete Wahlregister bisher nicht effektiv erneuert werden.

Multiethnische Gesellschaft

Den ersten Wahlgang hatte Regierungskandidat Pendarovski mit einem Vorsprung von nur 4528 Stimmen auf seine oppositionelle Rivalin knapp für sich entschieden. Vor der Stichwahl zwischen den parteilosen Juristen hatten sich beide Kandidaten verstärkt um die rund 80.000 Wähler des ausgeschiedenen albanischen Kandidaten, Blerim Reka, bemüht. Die Sympathien der albanischen Wähler dürften eher bei dem auf die Notwendigkeit einer multiethnischen Gesellschaft pochenden Regierungskandidaten Pendarovski als bei der Kandidatin der nationalpopulistischen VMRO DMPNE liegen.

Sollte Pendarovski der Sieg geglückt sein, wäre das für die Regierung von Premier Zoran Zaev eine Bestätigung seiner Politik des Ausgleichs mit den Nachbarn: Nach der Beilegung des Namensstreit mit Griechenland wurde der EU- und Nato-Anwärter im Februar offiziell in Nordmazedonien umbenannt. Umgekehrt dürfte ein Scheitern der Wahl oder gar ein Sieg der VMRO-Kandidatin Sijanovska nationalistische Kräfte stärken. (ros)

