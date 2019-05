Spritze oder Strafe: Wie Deutschland die Impfpflicht einführen will

Nach Masern-Fall: Klagenfurter Gymnasium bleibt geschlossen

"Dringender Verdacht" - ein zehnjähriger Gymnasiast in Klagenfurt soll an Masern erkrankt sein. Das Lerchenfeldgymnasium bleibt am Freitag geschlossen. Auch der Eishockeyverein KAC sperrt deshalb die Kabinen.