Assads Truppen greifen Rebellen bei Idlib an

Damaskus/Idlib. Bodentruppen der syrischen Regierung haben den Süden des letzten großen Rebellengebietes um die Stadt Idlib angegriffen. Einheiten der syrischen Armee hätten Stellungen von „Terrorgruppen“ ins Visier genommen, meldete die staatliche syrische Agentur Sana am Montag. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete von heftigen Kämpfen.

Die Truppen des Machthabers Bashar al-Assad sollen bei ihrem Vorstoß einen ersten Ort eingenommen haben. Die Aufständischen wiederum teilten mit, den Angriff zurückgeschlagen zu haben.

Syriens Regierung und ihr Verbündeter Russland hatten in den vergangenen Tagen bereits die heftigsten Luftangriffe seit Monaten geflogen. Am Sonntag bombardierten russische Flugzeuge Aktivisten zufolge auch eine Klinik in dem Ort Has, die den Betrieb einstellen musste.

Al-Qaida-nahe Kämpfer

Nach mehr als acht Jahren Krieg ist die Region rund um die Stadt Idlib das letzte große Rebellengebiet in Syrien. Kontrolliert wird sie im Wesentlichen von der Miliz Hayat Tahrir al-Sham (HTS), die dem Terrornetzwerk al-Qaida nahesteht. Moskau und die Türkei, die die Rebellen unterstützen, hatten das Gebiet eigentlich zur Deeskalationszone erklärt. (APA/DPA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.05.2019)