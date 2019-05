Nahost: Eine Waffenruhe vor dem nächsten Sturm im Gazastreifen?

Jerusalem. Vier Todesopfer auf israelischer Seite, 27 Tote im Gazastreifen, Hunderte Verletzte und enorme Verwüstung ist die Bilanz der jüngsten Schlacht zwischen Israel und den palästinensischen Islamisten. Gegen 7.00 Uhr am Montagmorgen gaben Israels Sicherheitsdienste grünes Licht für den Schulbetrieb. Der ägyptische Geheimdienst und UN-Vertreter vermittelten zwischen Israel und der Hamas und erreichten die Waffenruhe unmittelbar vor Beginn des islamischen Fastenmonats Ramadan sowie den Gedenkfeierlichkeiten für die gefallenen Soldaten und den Jahrestag der Staatsgründung in Israel. In Tel Aviv findet nächste Woche zudem der Eurovision Song Contest statt.

Innerhalb von zwei Tagen griff Israels Luftwaffe 350 Ziele im Gazastreifen an. Es reagierte damit auf die Raketenangriffe aus dem Gazastreifen. Von dort waren 700 Raketen und Granaten auf Israel abgeschossen worden. Ein Drittel davon konnte das Raketenabwehrsystem Eisenkuppel abfangen. „Wir haben die Hamas und den Islamischen Jihad mit großer Macht geschlagen“, sagte Israels Premier Benjamin Netanjahu. Er kündigte an, dass „der Feldzug noch nicht vorbei ist“. Hamas-Sprecher, Sami Abu Suhri, drohte: Der Konflikt sei erst beendet, wenn die Palästinenser „ihr Recht bekommen“.

Gewaltbereitschaft nimmt zu

Seit gut einem Jahr wogt die Gewalt alle paar Wochen hoch, es kommt zu Raketenangriffen gegen Israel und Luftangriffen auf Gaza, bis beide Seiten wieder die Waffen ruhen lassen. Der letzte Schlagabtausch war härter als die vorherigen. Die Gewaltbereitschaft nimmt erkennbar zu. Zum ersten Mal seit dem Krieg 2014 kam es wieder zu vielen Toten und zu der gezielten Tötung eines Hamas-Funktionärs: Der 34-jährige Hamad al-Hodori soll mit Hilfe des Geldgebers Iran die Finanzierung der bewaffneten Hamas-Truppen im Gazastreifen organisiert haben.

Israels Ziel ist Sicherheit für die Bürger, die in den Ortschaften unweit des Gazastreifens leben. Die Hamas versucht, mit den Raketenangriffen von den internen Problemen abzulenken und Auswege aus der dramatischen Wirtschaftskrise zu erzwingen. Katar ist bereit zur monatlichen Zahlung von 30 Millionen Dollar. Schon nach der letzten Kampfrunde Anfang April stimmte Israel dem Transfer des Geldes zu. Die Bedingungen für die aktuelle Feuerpause dürften mehr oder weniger dieselben bleiben. Keine der beiden Seiten hat etwas gewonnen.

Tamar Sandberg, Vorsitzende der linken Partei Meretz, begrüßte den Waffenstillstand und forderte Netanjahu dazu auf, seine politischen Pläne für den Gazastreifen kundzutun. Kritik äußerte Bezalel Smotrich, Abgeordneter der Partei Vereinte Rechte, mit der Netanjahu derzeit Koalitionsverhandlungen führt. Aus taktischen Gründen, so twitterte Smotrich, hätte die Schlacht in Gaza „mit 700 toten Terroristen“ enden müssen „einen für jede Rakete“. Ex-Generalstabschef Benny Gantz, Chef der größten Oppositionspartei Blau-Weiß, sprach von einer „weiteren Kapitulation“ vor der Hamas.

Die palästinensische Führung im Westjordanland, die mit der Hamas zerstritten ist, hatte sich in New York für einen Waffenstillstand stark gemacht. Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas forderte zur Einheit des Volkes auf. Abbas versucht, die Hamas zur Kapitulation zu zwingen. Er ist, weil er die Zahlungen an den Gazastreifen seit zwei Jahren drastisch zurückschraubt, Hauptverantwortlicher für die Finanzkrise im belagerten Küstenstreifen.

Gelenkt von Teheran

Wichtiger Akteur im Gazastreifen ist neben der Hamas der Islamische Jihad, der von Teheran finanziert und gelenkt wird. Es war ein Kämpfer des Islamischen Jihad, der die Eskalation mit Schüssen auf israelische Soldaten ausgelöst hatte. Die Extremisten stecken auch hinter dem Bau eines Tunnels, durch den Terroristen nach Israel geschleust werden sollten, und den die Armee zerstörte. Im Gegensatz zur Hamas trägt der Islamische Jihad keine Regierungsverantwortung, sondern kann sich auf den Kampf gegen Israel konzentrieren – solange ihn die Hamas-Machthaber nicht daran hindern.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.05.2019)