Pompeo sagt Besuch in Deutschland kurzfristig ab

US-Außenminister Mike Pompeo hat einen für Dienstag in Berlin geplanten Besuch abgesagt. Grund seien dringende Angelegenheiten, teilte ein Sprecher der US-Botschaft mit. Der Besuch solle bald nachgeholt werden.

Pompeo sollte eigentlich am späteren Nachmittag mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Außenminister Heiko Maas zusammentreffen. Themen der Gespräche sollten unter anderem die Lage in der Ukraine, in Venezuela, in Iran und in Syrien sowie das Verhältnis zu Russland und China sein. Das Auswärtige Amt in Berlin bestätigte die Absage, ohne Details zu nennen.

(APA/dpa)