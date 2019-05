Jetzt erst recht: Die Anti-Erdoğan-Allianz wächst

Istanbul. Am Morgen nach der Annullierung der Istanbuler Oberbürgermeisterwahl redet die ganze Stadt nur über ein Thema: die Entscheidung der Wahlkommission, den frisch gewählten Bürgermeister, Ekrem İmamoğlu, wieder abzusetzen. „Demokratie und Rechtsstaat gibt's in der Türkei nicht mehr“, schimpft der Friseur Ahmet. „Eine Ungerechtigkeit ist das“, sagt der Krämer Ilhan nebenan. Die meisten seiner Kunden sind verärgert über den Beschluss der Wahlkommission. Selbst Anhänger der Regierungspartei AKP von Präsident Recep Tayyip Erdoğan, der mit Druck auf die Wahlkommission die Neuwahl am 23. Juni durchgesetzt hat, seien sauer.



İmamoğlu hatte unmittelbar nach Verkündung des Beschlusses am Montagabend deutlich gemacht, dass er nicht daran denkt, jetzt aufzugeben. „Unser Weg ist lang“, sagte er vor Tausenden Anhängern in Istanbul. Ausdrücklich warb der Politiker der Säkularistenpartei CHP um Unterstützung von Linken, Nationalisten und Kurden. Einige kleinere Parteien wollen am 23. Juni ihre Oberbürgermeisterkandidaten zurückziehen und İmamoğlu unterstützen.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.05.2019)

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft