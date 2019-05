Tote und Verletzte bei Anschlag auf Sufi-Schrein in Pakistan

In der Metropole Lahore im Osten von Pakistan hat sich am Mittwoch ein Selbstmordattentäter vor dem Eingang eines bedeutenden Sufi-Schreins in die Luft gesprengt. Nach Angaben des örtlichen Polizeichefs riss er mindestens acht Menschen mit sich in den Tod, Dutzende wurden verletzt. Laut dem Gesundheitsministerium der Provinz waren mehrere der Verletzten in Lebensgefahr.

Der Angreifer hatte den Beamten zufolge seine Sprengstoffweste nahe einem Polizeiwagen gezündet, als er von Sicherheitskräften vor dem Data-Darbar-Schrein gestoppt wurde. Mindestens fünf der Toten und mehrere der Verletzten seien Polizisten gewesen. Ein Ableger der Taliban namens Hizbul Ahrar bekannte sich in einer Mitteilung zu der Tat.

Nach Angaben des Informationsministers der Provinz, Samsam Bokhari, waren zum Zeitpunkt des Anschlags viele Gläubige in der Haupthalle des Komplexes. "Es wäre eine Katastrophe gewesen, wenn es dem Angreifer gelungen wäre, hineinzugelangen", sagte Bokhari.

Data Darbar ist einer der größten Sufi-Schreine in Südasien, den jeden Tag mehrere Tausend Menschen besuchen. Der Sufismus ist eine mystische Auslegung des Islam. In Pakistan und Afghanistan haben radikalislamische Gruppen wie der IS ("Islamischer Staat") oder die Taliban wiederholt Anschläge auf Sufi-Schreine verübt, weshalb die Gebäude nunmehr stark bewacht werden. Bereits 2010 waren bei einem schweren Anschlag auf den Data-Darbar-Schrein rund 50 Menschen getötet worden.

(APA/dpa/Reuters)