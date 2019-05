„Terroranschläge waren ein Weckruf für uns“

Die Presse: Kasachstan spielt im Projekt neue Seidenstraße des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping aufgrund seiner geografischen Lage eine wichtige Rolle. Wie schreitet dieses Projekt derzeit voran?



Vizeaußenminister Roman Vassilenko: Kasachstan spielt für den Erfolg der Seidenstraßeninitiative tatsächlich eine Schlüsselrolle. Xi Jinping hat nicht von ungefähr in unserer Hauptstadt Astana im Dezember 2013 dieses Projekt erstmals der internationalen Öffentlichkeit präsentiert. Kasachstan ist das erste Land auf dem Weg von China nach Europa. Wir haben diese günstige Lage bereits zu unserem Vorteil genutzt, haben die entsprechende Infrastruktur ausgebaut, zum Beispiel 2500 Kilometer Eisenbahntrassen und 4000 Kilometer neue Straßen gebaut, um den West- und den Ostteil des Landes besser miteinander zu verbinden. Aus der Sowjetzeit waren nämlich noch alle Verbindungen nach Russland, also nordwärts ausgerichtet. Inzwischen wächst der Transport von China nach Europa durch unser Land bereits jährlich zweistellig. 2018 rollten 400.000 Container von Ost nach West durch Kasachstan, 2020 werden es 1,7 Millionen Container sein.



Andererseits gab es zuletzt auch vermehrt Berichte, dass die muslimische Minderheit der Kasachen in der chinesischen Westprovinz Xinjiang von den dortigen Behörden nicht sehr gut behandelt werden. Schneiden Sie dieses Thema in Ihren Kontakten mit den Chinesen denn an?

