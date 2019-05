Tunis. Seit zwei Wochen bombardieren syrische und russische Kampfjets wieder die Provinz Idlib, wo seit September 2018 ein Waffenstillstand herrschte. Über 200.000 Menschen sind derzeit auf der Flucht ins syrisch-türkische Grenzgebiet. Am Freitag befasst sich der UN-Sicherheitsrat mit der Lage in der letzten Rebellenbastion, während die syrische Staatspropaganda für eine Bodenoffensive trommelt. Was sind die Hintergründe dieser neuerlichen Eskalation?

