Blackwater-Gründer Prince: „Wir können, was das Militär nicht kann“

Die Presse: Sie haben einen Plan für Afghanistan entworfen, wonach die US-Soldaten abgezogen und durch Angehörige privater Sicherheitsfirmen ersetzt werden sollen. Was sollen private Sicherheitsfirmen können, was die US-Streitkräfte nicht können?



Erik Prince: Eine private Firma kann jemanden bezahlen, der permanent dort stationiert ist, in einer Form, wie das US-Militär das nicht kann. In den vergangenen 18 Jahren haben die US-Streitkräfte nie ihre Personalpolitik geändert: Es gab 30 Rotationen der Truppen, bei denen Einheiten völlig ausgewechselt worden sind. Aber eine private Firma kann jemandem sagen: „Wir wollen, dass du die nächsten drei oder vier Jahre in Afghanistan arbeitest.“ Und er bleibt als Militärberater bei derselben afghanischen Einheit, im selben Tal, mit denselben Leuten. Er weiß dann, wer der Gute ist und wer der Böse, und er stellt eine Beziehung zur lokalen Bevölkerung her. So sammelt er viel besser Informationen.



Sie gelten als Freund des US-Präsidenten, Donald Trump. Trotzdem wurde Ihr Afghanistan-Plan nicht akzeptiert. Warum?



Der militärisch-industrielle Komplex in den USA ist eine sehr reale Angelegenheit. Es ist schwer für das Pentagon einzugestehen, dass Sachen in Afghanistan nicht gut gelaufen sind.

Zur Person Erik Prince war Gast einer Konferenz der Webster Vienna Private University in Wien zur Rolle privater Sicherheitsfirmen, die weltweit immer mehr die Aufgabe von Soldaten übernehmen. Prince ist Ex- Angehöriger der US-Navy Seals. Er gründete die Firma Blackwater, die private Sicherheitsleute – sogenannte Contractors – vor allem in den Irak entsandte. 2007 geriet Blackwater unter massive Kritik, nachdem Angehörige der Firma am Nissur-Platz in Bagdad 17 Zivilisten erschossen hatten. 2010 verkaufte Price Blackwater. Mittlerweile leitet er die in Hongkong gemeldete Sicherheitsfirma Frontier Service Group. Price gilt als Freund des US-Präsidenten Donald Trump. Er wird auch im Mueller-Report im Zusammenhang mit der Russland-Connection erwähnt. In Österreich machte er von sich reden wegen angeblicher Pläne, Propellerflugzeuge zu Militärflugzeugen umzurüsten und zu exportieren – Themen, zu denen er im Interview grundsätzlich keine Stellungnahme abgeben wollte.

