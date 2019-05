Eskalation am Golf: Wie stark ist der Iran?

Als der Iran vorigen Sommer seinen ersten angeblich komplett selbst gebauten Kampfjet präsentierte, kannte der Spott in sozialen Medien und das Schmunzeln von Militärfachleuten keine Grenzen. „Hier eine Münze einwerfen, dann lässt dich das Teil zehn Minuten spielen“, twitterte einer zu dem Foto des stolz lächelnden Präsidenten Hassan Rohani, der bei der Feierstunde ins Cockpit kletterte.



Das Kampfflugzeug Kowsar, benannt nach dem Fluss, der laut Koran durchs Paradies strömt, sei mit modernster Elektronik und Radar ausgestattet und zu „hundert Prozent“ heimisch entwickelt, tönten die staatlichen Medien. Doch niemand weiß, ob es tatsächlich fliegt. Auf dem Video rollt es lediglich auf dem Flugfeld herum. Dafür fiel Kennern auf, dass der iranische Vogel exakt so aussieht wie die betagte amerikanische F-5F „Tiger II“ von Northrop, von der, sowie ihrem Vormodell, der Schah einst mehr als 300 Stück gekauft hat. Zuletzt waren noch etwa 50 in Betrieb gewesen.



In jüngster Zeit, da sich die Spannungen mit den USA wieder enorm verschärfen, ist kaum ein Monat vergangen, da Irans Generäle nicht irgendein angeblich neues Waffensystem aus der Taufe hoben. Mal ein U-Boot namens „Eroberer“, mal ein neuer Zerstörer mit behaupteten Stealth-Eigenschaft. Zum 40. Staatsjubiläum im Februar präsentierte man die neue Mittelstreckenrakete „Hoveizeh“, in deren 1400-Kilometer-Radius auch die östliche Mittelmeerküste liegt.



Ein veraltetes Schwergewicht. Sicher zählt das Land militärisch zu den Schwergewichten der Region. Doch wie seine zivile Infrastruktur sind auch Panzer, Flugzeuge, Artillerie etc. wegen der seit Jahrzehnten bestehenden Sanktionen heillos veraltet. Von rund 1650 Panzern sind die meisten veraltete M-60 aus den USA und russische T-72. Die Marine hat rund 100 Schiffe, aber davon an größeren Einheiten nur fünf Fregatten, ein halbes Dutzend größerer U-Boote und 18 chinesische Patrouillenschiffe plus Dutzende kleiner Schnellboote, die bisweilen provokante Scheinattacken auf US-Schiffe im Persischen Golf fahren. Die Luftwaffe besitzt etwa 180 aktive Kampfflugzeuge im engeren Sinn, amerikanische, russische, französische, chinesische, die meisten viele Jahrzehnte alt und weder für die US Air Force oder jene der Saudis und Israels eine große Bedrohung.

