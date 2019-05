Anschlag auf chinesisches Fünf-Sterne-Hotel in Pakistan

Der Anschlag galt offenbar China: Bewaffnete haben am Samstag ein Fünf-Sterne-Hotel in der südpakistanischen Hafenstadt Gwadar gestürmt und das Feuer eröffnet. Bei einem längeren Schusswechsel mit Sicherheistkräften sind neben einem Wachmann auch die vier mutmaßliche Terroristen getötet worden. Die Separatistengruppe Befreiungsarmee von Baluchistan bekannte sich im Kurzbotschaftendienst Twitter zu dem Überfall.



Das Hotel gehört zu einem millionenschweren chinesischen Infrastrukturprojekt in der Hafenstadt. Der Tiefseehafen Gwadar ist das Endziel einer Handelsstraße, die China in Pakistan baut. Im Rahmen des sogenannten Seidenstraßen-Projekts investiert China rund 62 Milliarden Dollar in das Energie- und Verkehrswesen Pakistans.

Bereits eröffnet wurde ein "Wirtschaftskorridor" zwischen dem Hafen der Stadt am Arabischen Meer und Kashgar in der nordwestchinesischen Provinz Xinjiang. Bestandteil sind eine knapp 400 Kilometer lange Autobahn von Peshawar nach Karachi, die dieses Jahr fertig werden soll, ein Flughafen und ein Krankenhaus in Gwadar sowie Wasserkraftwerke.

Premier Khan spricht von Sabotageakt

Pakistan hofft auf mit dem Projekt auf die Ankurbelung seiner Wirtschaft. Viele Bewohner der Provinz fühlen sich jedoch von den Profiten, die derartige Projekte bringen, ausgeschlossen: Chinas Unternehmen liefern Arbeiter und Rohstoffe in dem meisten Fällen gleich mit, die lokale Wirtschaft profitiert daher kaum.

Pakistans Premierminister Imran Khan verurteilte die Attacke als Sabotageakt. Es handle sich um einen Versuch, "unsere Wirtschaftsprojekte und unseren Wohlstand zu sabotieren", erklärte Khan am Sonntag. "Wir werden es nicht zulassen, dass diese Pläne Erfolg haben." Auch die chinesische Botschaft in Islamabad verurteilte den Vorfall scharf.

Baluchistan grenzt an Afghanistan und den Iran und gilt als Unruheprovinz Pakistans. Taliban sind dort aktiv, sunnitische Extremisten verüben Anschläge auf schiitische Muslime. Zudem greifen Rebellen, die für eine Autonomie oder Unabhängigkeit der Provinz kämpfen, Sicherheitskräfte und auch chinesische Infrastrukturprojekte an.

