Sudan: Blutvergießen trotz Einigung auf Machtteilung

Khartum. Auf die guten Nachrichten folgte ein Blutvergießen: Nur wenige Stunden, nachdem sich Militärrat und Opposition im Sudan nach wochenlangem Streit auf eine Machtteilung während der Übergangszeit geeinigt hatten, eskalierte in der Hauptstadt Khartum die Gewalt. Bewaffnete in Uniformen der sudanesischen Armee und der paramilitärischen Rapid Support Forces eröffneten in der Nacht auf Dienstag das Feuer auf Demonstranten. Sechs Menschen seien dabei getötet worden, berichtete die englischsprachige „Sudan Tribune“ unter Berufung auf den Verband sudanesischer Ärzte – fünf Zivilisten und ein Armeeangehöriger.

Der regierende Militärrat beschuldigte Gegner einer Übergangslösung, die Gewalt angezettelt zu haben. „Dahinter stehen Gruppen, die alles daran setzen, jeden Fortschritt bei den Verhandlungen zunichte zu machen“, hieß es in einer Erklärung. Die Militärs betonten, Chaos werde nicht toleriert. „Weder die Rapid Support Forces noch die Armee werden einen Schuss auf unsere protestierenden Brüder abgeben, aber wir wiederholen: Wir werden kein Chaos zulassen.“

Vertreter der Protestbewegung erklärten, „Konter-Revolutionäre“ mit Verbindungen zu dem vor gut einem Monat gestürzten Ex-Diktator Omar al-Bashir hätten die Eskalation provoziert. Es waren die ersten Todesopfer bei den Protesten seit der Absetzung Bashirs durch die Armee am 11. April. Nach Angaben eines Krankenhauses in Khartum wurden bei dem Gewaltausbruch in der Nacht auch mindestens 60 Menschen verletzt. Eine Reihe von Verwundeten sei mit Schussverletzungen eingeliefert worden, andere seien mit scharfen Objekten verletzt oder mit Knüppeln geschlagen worden.

Das neue Regierungsgremium

Am Montagabend hatten das Militär und die Protestbewegung eine Einigung auf ein neues Regierungsgremium bekannt gegeben. Demnach soll ein Rat aus zivilen und militärischen Vertretern für die Übergangszeit gebildet werden, der das Land in Richtung Wahlen und einer zivilen Regierung führen soll. Der Militärrat sprach von einer Einigung „auf allen drei Stufen – Herrscher, Exekutive und Legislative“.

Die Verhandlungen sollten am Dienstag weitergehen. Dabei werde über die Dauer der Übergangsphase und die genaue Zusammensetzung des Rates diskutiert, hieß es in Khartum. Während das Militär eine zweijährige Übergangsphase befürwortet, wollen die Demonstranten eine Frist von vier Jahren bis zu den nächsten Wahlen.

Mord-Anklage gegen Bashir

Noch vor dem Durchbruch bei den Verhandlungen hatte die Generalstaatsanwaltschaft erklärt, dem Ex-Diktator Bashir „und anderen“ werde „Anstiftung zur und Beteiligung an der Ermordung von Demonstranten“ vorgeworfen. Die Anklagen beziehen sich offenbar auf den Tod eines Arztes während der monatelangen Proteste. Der Generalstaatsanwalt empfahl, die „Untersuchungen der Morde an anderen Demonstranten“ zu beschleunigen. Seit Beginn der Proteste im Dezember sollen der Opposition zufolge 90 Menschen durch Sicherheitskräfte getötet worden sein. Die Behörden beziffern die Zahl der Toten auf 65. Bashir befindet sich in einem Gefängnis in Khartum. (raa/ag.)

