Merkel schließt Wechsel nach Brüssel aus

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat einen Wechsel auf einen wichtigen EU-Posten nach ihrer Kanzlerschaft ausgeschlossen. Es gelte weiter, "dass ich für kein weiteres politisches Amt, egal wo es ist, auch nicht in Europa, zur Verfügung stehe", sagte Merkel am Donnerstag nach einem Gespräch mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte in Berlin.

"Sie ist sehr klar, was sie tun will nach ihrer Amtsperiode", betonte Rutte in Bezug auf Merkel. "Ich bin auch kein Kandidat für diese Funktion", ergänzte er. Rutte waren Ambitionen auf den Posten des EU-Ratspräsidenten nachgesagt worden.

Merkel ergänzte, sie habe in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" lediglich gesagt, dass sie sich als Kanzlerin verstärkt für ein gutes Funktionieren Europas einsetzen werde. Das war von einigen Medien so interpretiert worden, dass sie Ambitionen auf einen Wechsel auf einen EU-Posten habe. In ihrem Umfeld war dies allerdings sofort entschieden zurückgewiesen worden.

(APA/dpa)