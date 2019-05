Zwischen Polen und Israel fliegen die Fetzen

Warschau. Eigentlich sollte in den Beziehungen zwischen Polen und Israel alles bestens sein. Die Regierungsparteien beider Länder – Recht und Gerechtigkeit (PiS) und Likud – sind sich in vielem sehr, sehr ähnlich: nationalistisch, traditionalistisch, rechts. Tatsächlich aber ziehen immer mehr dunkle Wolken zwischen beiden Ländern auf, es hagelt gegenseitige Vorwürfe, die bilateralen Spannungen wachsen. Sie gipfelten diese Woche in der Ausladung einer offiziellen israelischen Delegation durch Warschau und in einer Spuckattacke auf den polnischen Botschafter in Jerusalem.

