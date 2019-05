Wie Berlin in Österreich mitmischt

Als am Samstagnachmittag die Republik bebte und am Ballhausplatz um die türkis-blaue Koalition gerungen wurde, meldete sich die Chefin der SPD zu Wort. Sie fordert Neuwahlen. In Österreich. Ein Rücktritt Straches reiche nicht. Dass sich eine deutsche Regierungspartei in Koalitionsfragen des Nachbarlands einmischt, ist zumindest ungewöhnlich. Außenminister Heiko Maas (SPD) nannte es „unverantwortlich“, mit der FPÖ überhaupt koaliert zu haben. Besonders bemerkenswert: Auch die Chefin der ÖVP-Schwesterpartei CDU riet implizit zur Aufkündigung der Koalition mit der FPÖ: „Diese Menschen dürfen in Europa keine Verantwortung übernehmen“, erklärte Annegret Kramp-Karrenbauer. Genug ist genug, sozusagen. Die CDU fürchtete, der Wahlkampf von EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber könnte Schaden nehmen, falls Kurz die Koalition fortsetzt. Es gab also den politischen Druck aus Berlin. Und das Spiel über die deutsche Bande.

