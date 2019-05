Machtkampf: Venezuelas Staatschef strebt Neuwahlen an

Caracas. Venezuelas umstrittener Präsident hat Neuwahlen für das von der Opposition dominierte Parlament vorgeschlagen. „Wir werden die einzige Institution legitimieren, die in den vergangenen fünf Jahren nicht legitimiert wurde“, sagte Nicolás Maduro in der Nacht auf Dienstag in einer Rede vor seinen Anhängern. Der Großteil der westlichen Staaten sieht das Parlament als einzige demokratisch legitimierte Institution in Venezuela an.

Die Opposition hatte 2015 die Mehrheit in der Nationalversammlung gewonnen. Die nächsten regulären Wahlen stehen Ende 2020 an. Die meisten westlichen Länder haben Oppositionschef und Parlamentspräsident Juan Guaidó als Übergangspräsidenten anerkannt. Maduro wirft seinem Widersacher vor, mit Hilfe der USA einen Putsch gegen seine sozialistische Regierung voranzutreiben und hat angekündigt, ihn vor Gericht zu stellen.

Gleichzeitig verlängerte die von der Maduro-Regierung kontrollierte verfassunggebende Versammlung am Montag ihr Mandat um weitere 18 Monate bis Ende 2020. Das im August 2017 eingerichtete Gremium sollte bis August 2019 eine neue Verfassung ausarbeiten. Bisher wurde aber keine entsprechende Vorlage öffentlich gemacht.

Die Versammlung ersetzt bisher faktisch das von der Opposition kontrollierte Parlament. Um Letzteres zu umgehen, hat die Regierung 2017 Wahlen zur verfassunggebenden Versammlung abgehalten, die ausschließlich mit Unterstützern Maduros besetzt ist. Die Opposition hatte die Wahl boykottiert. In Venezuela herrscht seit Monaten ein erbitterter Machtkampf zwischen Maduro und Guaidó. (Reuters/red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.05.2019)