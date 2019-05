Indonesiens Präsident Jokowi feiert Sieg bei Wahlen

Jakarta. Ohne vorherige Ankündigung hat die indonesische Wahlkommission am Dienstag das offizielle Endergebnis der Präsidentenwahl vor fünf Wochen bekannt gegeben. Sie bestätigte damit den Sieg von Amtsinhaber Joko Widodo, genannt Jokowi. Dieser habe 55,5 Prozent der Stimmen bekommen, sein Herausforderer Prabowo Subianto 44,4 Prozent.

Aus Angst vor Protesten und Unruhen hatte die Kommission sich für eine kurzfristige Bekanntgabe des Ergebnisses entschieden. Der unterlegene Ex-General Prabowo zweifelt das Wahlergebnis an. Auch nach der Erklärung am Dienstag beklagte er systematischen Wahlbetrug und kündigte an, das Verfassungsgericht einschalten zu wollen. Seine Anhänger rief er zur Ruhe auf. Er werde „juristische Wege“ einschlagen.

Jokowi erklärte sich zum Wahlsieger und bemühte sich, auf die Anhänger seines Rivalen zuzugehen. Er und sein Vizepräsident, der konservative Geistliche Ma'ruf Amin, „werden die Führer und Beschützer aller Indonesier sein“, versprach der 57-Jährige vor Journalisten.

Angst vor Terroranschlägen

Vertreter der Wahlkommission wiesen die Wahlfälschungsvorwürfe Prabowos zurück. Tausende Soldaten waren nach Bekanntgabe der Ergebnisse in der Hauptstadt Jakarta auf der Straße. Schwer bewaffnete Truppen bewachten das Büro der Wahlkommission. Es zeichneten sich jedoch zunächst keine größeren Proteste ab. Spannungen hatte zuletzt die Verhaftung Dutzender Terrorverdächtiger ausgelöst, denen vorgeworfen wurde, der IS-Terrormiliz nahezustehen und Anschläge bei Protesten nach der Wahl geplant zu haben. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.05.2019)