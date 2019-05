„Indien spielt nicht in gleicher Liga wie China“

Die Presse: Bei der Wahl in Indien zeichnet sich ein Sieg der BJP-Partei von Narendra Modi ab. Welche Akzente würde Modi in der zweiten Amtszeit setzen?



Roger Moser: Ich nehme an, dass Modi diesmal stärker regionale Akzente setzen wird. Denn in Indien wird sehr schnell die Performance einzelner Bundesstaaten verglichen. Er wird versuchen, in den von der BJP regierten Bundesstaaten Jobs zu schaffen, Wirtschaftswachstum zu erzeugen – um so seine Position auch auf nationaler Ebene zu stärken. Er wird Projekte, die er in seiner ersten Amtszeit auf nationaler Ebene angesetzt hat, regional fortsetzen und die gewonnene Erfahrung nützen und von Fehlern lernen – etwa bei der Einführung der Mehrwertsteuer oder der Demonetarisierung.



Modi setzte im Wahlkampf stark auf Nationalismus – setzte auf Zuspitzung der Kaschmir-Krise und attackierte den Erzfeind Pakistan. Wie nationalistisch wird Modis zweite Amtszeit?

