Indische Regierungspartei BJP feiert "historischen Sieg"

Indiens hindu-nationalistische Regierungspartei BJP von Premierminister Narendra Modi hat am Donnerstagnachmittag (MESZ) ihren Sieg bei der Parlamentswahl erklärt. Parteichef Amit Shah dankte Indien und gratulierte Modi am Donnerstag auf Twitter zu einem "historischen Sieg".

Auswertungen der Wahlkommission zufolge kam das Wahlbündnis der BJP laut vorläufigen Teilergebnissen auf mehr als 300 der 542 Sitze und kann damit auf eine deutliche Mehrheit im Unterhaus (Lok Sabha) setzen. Die BJP konnte ihre Mandate sogar ausbauen. Anhänger Modis feierten bereits, obwohl nur ein kleiner Teil der Wahlkreise fertig ausgezählt war.

Das Bündnis um die oppositionelle sozialliberale Kongresspartei von Rahul Gandhi lag dagegen nur im Rennen um knapp 90 Parlamentssitze vorne. "Es sieht nicht gut aus", räumte ein Sprecher der Partei ein. Die Aussicht auf die Wiederwahl Modis versetzte Indien-Anleger in Feierlaune.

Modi (68) hatte auf eine Politik gesetzt, die die Interessen der religiösen Mehrheit der Hindus und der Wirtschaft ins Zentrum rückte und gegenüber dem Nachbarn Pakistan Stärke demonstrieren sollte. Er stand indes nach mehreren Wahlschlappen in regionalen Abstimmungen im Dezember und angesichts der schwächelnden Wirtschaft unter Druck, als er mit dem Wahlkampf begonnen hatte.

Konflikt mit Pakistan stärkte Modi

Im Februar hatte dann ein Anschlag mit 40 Todesopfern in der zwischen Pakistan und Indien umstrittenen Provinz Kaschmir die Sicherheitspolitik und die Beziehungen zur Atom-Macht Pakistan zum Vorteil Modis in den Fokus der Wähler gerückt, erklärten Analysten. Er ließ die Luftwaffe sogar Angriffe auf Ziele in Kaschmir und sogar Pakistan selbst fliegen, was zu zweitägigen Luftgefechten führte.

Teile seiner Partei könnten Modi zu einem noch härteren Kurs gegenüber dem molemischen Nachbarn auffordern. Auch solle Modi nun nach deren Willen den umstrittenen Bau eines Hindu-Tempels auf dem Gelände einer Moschee in Angriff nehmen, die 1992 von Hindus in Ayodhya zerstört worden war. Nach Ansicht mancher Hindus war das islamische Gebetshaus an der traditionellen Geburtsstätte des von Hindus als göttlich verehrten Helden Rama gestanden. Nun soll dort ein Rama-Tempel (Ram Mandir) entstehen.

Gandhi-Clan in der Flaute

Die deutliche Niederlage dürfte dagegen in der Kongresspartei Fragen nach der Zukunft des aus der Polit-Dynastie Nehru-Gandhi stammenden Rahul Gandhi (48) - Urenkel von Staatsgründer Jawaharlal Nehru und Enkel von Premierministerin Indira Gandhi - aufwerfen. Es sei sogar fraglich, ob die Partei auf Dauer größter Herausforderer der BJP bleiben werde, sagte der Politikwissenschaftler Rahul Verma.

Das indische Börsenbarometer Nifty legte angesichts des sich abzeichnenden deutlichen Wahlsiegs um zwei Prozent zu, die nationale Währung Rupie verteuerte sich leicht gegenüber dem Dollar. Politische Stabilität sei ein wichtiger Faktor für die Anleger, sagte Fonds-Manager R. Sivakumar. Es sei aber offen, ob Modi in seiner neuen Amtszeit auf Reformen setzen werde, meinte Wirtschaftsexperte Ruchir Sharma. "Indische Politiker tun dies nur in Zeiten schwerer Krisen."

Das Ergebnis stand jedoch am Donnerstag nicht offiziell fest - die Stimmenauszählung lief noch. Es geht um rund 600 Millionen Stimmen, die in etwa einer Million Wahllokalen abgegeben worden waren.

Mehr als 900 Millionen Wahlberechtigte

In der bevölkerungsreichsten Demokratie der Welt war in sieben Phasen über knapp sechs Wochen vom 11. April bis 19. Mai gewählt worden. Rund 900 Millionen Menschen waren wahlberechtigt - mehr als in der Europäischen Union und den USA zusammen.

Auch einige Regierungschefs aus der Region gratulierten Modi auf Twitter, darunter Sri Lankas Präsident Maithripala Sirisena und der afghanische Präsident Ashraf Ghani. Modi selbst twitterte: "Indien gewinnt erneut!"

(Reuters)