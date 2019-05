„Beziehungen der Weltmächte schwer gestört“

Wien. Die Verhältnis zwischen den großen Weltmächten ist nach Ansicht von UN-Generalsekretär António Guterres derzeit schwer gestört: „Die Beziehungen zwischen den großen Mächten – zum Beispiel USA, Russland und China – waren noch nie so dysfunktional wie gerade derzeit“, erklärte Guterres in einem Interview mit dem deutschen TV-Sender ARD. Deswegen habe es der Weltsicherheitsrat derzeit auch so schwer. Es sei fast unmöglich, selbst zu einer echten Krise wie in Syrien oder im Konflikt USA– Iran eine einstimmige Entscheidung im Rat zu bekommen.

Guterres wird kommende Woche auch in Wien erwartet. Er nimmt am 28. Mai neben anderen prominenten Gästen an dem von Arnold Schwarzenegger angeregten R20 Austrian World Summit für Klimaschutz teil. (DPA, APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.05.2019)