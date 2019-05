Die britische Premierministerin Theresa May tritt am 7. Juni zurück - nach dem Besuch von US-Präsident Donald Trump am 3. bis 5. Juni. May soll als Premierministerin allerdings vorerst geschäftsführend im Amt bleiben, bis die Torys einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin gewählt haben, den May mit der EU ausgehandelt hat, der aber vom britischen Unterhaus drei Mal ablehnt wurde. Die EU lehnt das bisher ab. Wie, wann oder ob Großbritannien aus der Staatengemeinschaft ausscheidet, bleibt somit ungewiss. Derzeit ist die Frist für den Abschied der 31. Oktober.

May hatte am Dienstag noch einmal versucht, ihre Kritiker umzustimmen. Sie stellte einen Gesetzesentwurf vor, der unter anderem engere Handelsbeziehungen zur EU nach dem Abschied aus der Staatengemeinschaft vorsieht sowie die Möglichkeit eines weiteren Referendums, diesmal über den Brexit-Vertrag und nicht wie im Juni 2016 über den Austritt an sich. Damit wollte sie insbesondere die oppositionelle Labour Party für sich gewinnen, auf deren Stimmen sie im Parlament angesichts vieler Abweichler in den eigenen Reihen angewiesen ist. Doch sowohl Labour als auch viele Konservative senkten den Daumen.

(Reuters/ red. )