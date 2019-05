Türkei: Justiz als „Knüppel“ der Regierung

Istanbul. Bei Wahlkämpfen in der Türkei geht es schon in normalen Zeiten recht heftig zur Sache – doch vor der Wiederholung der Oberbürgermeisterwahl in Istanbul am 23. Juni greift die Regierung zu besonders drastischen Mitteln. Die Staatsanwaltschaft will Canan Kaftancioğlu, die Architektin des Wahlsiegs der Oppositionspartei CHP bei der ersten Wahl im März, bis zu 17 Jahre ins Gefängnis bringen. Die Regierung benutze die Justiz als „Knüppel“, erklärte Kaftancioğlu am Freitag dazu. Die Anklage soll offenbar die Opposition einschüchtern. Sie zeigt aber vor allem die Ratlosigkeit der Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdoğan vor einer Wahl, die für die ganze Türkei wichtig ist.

