Israel: Für Netanjahu läuft die Frist ab

Jerusalem. Benjamin Netanjahu läuft die Zeit davon. Bis Mittwochmitternacht muss Israels Premier eine Koalition zusammengestellt haben. Netanjahus größtes Hindernis auf dem Weg zur fünften Amtszeit heißt Avigdor Lieberman, Ex-Verteidigungsminister und Chef der national-konservativen Partei Israel Beitenu. Gleiche Rechte und gleiche Pflichten, so lautet Liebermans Motto. Hartnäckig fordert er, dass auch ultraorthodoxe Juden zum Wehrdienst eingezogen werden. Einschränkungen und Erleichterungen für die jungen frommen Männer machen umgekehrt die beiden ultraorthodoxen Parteien, die Schass und Vereintes Tora-Judentum, zur Bedingung für ihre Beteiligung an einer Koalition.

Beide Seiten sind schwer unter einen Hut zu bringen, doch beide braucht Netanjahu für eine Regierungsmehrheit. Sollte er bis Mittwochnacht keine Ergebnisse erreichen, werde er Neuwahlen vorantreiben. Die Opposition kann schon jetzt jubeln. Am Samstagabend gelang es den Wahlverlierern, die Massen gegen Netanjahu mobilzumachen. Zigtausende drängelten sich vor dem Tel Aviver Museum, um ihrer Sorge um die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit Luft zu machen und ihren Protest gegen den Regierungschef zum Ausdruck zu bringen, dem drei Korruptionsverfahren drohen.

Immunität als Ausweg

Netanjahus einzige Chance, den Gerichtsprozessen zu entkommen, ist eine erneute Amtszeit als Premier – gepaart mit einer Gesetzesreform, die ihm Immunität verschaffen würde. Er steht unter dem Verdacht des Betrugs, der Korruption und des Vertrauensbruchs. Noch vor Beginn der Gerichtsverfahren muss es Anhörungen geben. Dann werde sich zeigen, so meinte Netanjahu wiederholt, dass die Anschuldigungen gegen ihn nicht von Bestand seien.

Polizei und Oberstaatsanwalt sehen das anders. Trotz der Vorwürfe erreichte Netanjahus Likud-Partei bei den Parlamentswahlen im April ein Patt mit der Opposition Blau-Weiß unter der Führung des ehemaligen Generalstabschefs Benny Gantz. Beide Parteien gingen mit jeweils 35 Mandaten der insgesamt 120 Sitze in der Knesset aus der Wahl hervor. Weil das rechte Lager eine Mehrheit der Sitze hält, beauftragte Staatspräsident Reuven Rivlin Premier Netanjahu mit der Regierungsbildung.

Die Gegner des seit 2006 regierenden Netanjahu fanden sich außerhalb des Parlaments. Seit den Sozialprotesten vor sieben Jahren hat es in Israel keine so umfangreiche Protestaktion gegeben wie am vergangenen Wochenende. „Die Demonstration macht der Periode nach der Wahl ein Ende, in der die Opposition in ein Koma gefallen zu sein schien“, schrieb der Analyst Chemi Schalev in der liberalen Zeitung „Haaretz“. Sämtliche Parteien der Mitte und links davon, darunter auch die israelisch-arabischen Listen, waren vertreten.

„De-facto-Autokratie“

„Es geht um den Kampf um unser Heim“, rief Benny Gantz. „Es gibt jemanden, der die Demokratie durch eine De-facto-Autokratie ersetzen will.“ Das Immunitätsgesetz für den Regierungschef ist nur ein Kritikpunkt. Den Parlamentariern liegt ein Reformvorschlag zur Abstimmung vor, der dem Obersten Gerichtshof die Macht nehmen würde, verfassungswidrige Gesetze aufzuheben. Viele der Demonstranten trugen einen Fes und zogen Parallelen zwischen Netanjahu und dem türkischen Präsidenten Erdoğan. Der Likud reagierte auf Facebook auf die „Demonstration der Linken“, in deren Verlauf der „Terrorunterstützer Aiman Odeh (Chef des arabisch-antizionistischen Bündnisses Chadasch-Ta'al) eine Rede hielt und dafür „von Benny Gantz den Segen erhielt“.

Sollte Netanjahu mit der Regierungsbildung scheitern, könnte Präsident Rivlin sogleich Gantz den Auftrag erteilen. Für den Chef von Blau-Weiß stehen indes die Chancen, die Orthodoxen zur Kooperation zu bewegen – ohne die es nicht geht – miserabel. Blau-Weiß steht nicht nur für die Wehrpflicht auch für die Frommen, sondern propagiert öffentlichen Verkehr am Sabbat und liberale Familienrechte für Homosexuelle.

AUF EINEN BLICK Koalitionsgespräche. Nach der Wahl am 9. April betraute Präsident Reuven Rivlin Premier Benjamin Netanjahu, den Chef der stimmenstärksten Partei, mit der Regierungsbildung. Nach Ablauf einer vierwöchigen Frist beantragte Netanjahu eine zweiwöchige Verlängerung, die Mittwochnacht ausläuft. Knackpunkt ist die Ausnahmeregelung für Ultraorthodoxe für den dreijährigen Militärdienst.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.05.2019)