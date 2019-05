Ökonom wird Litauens neuer Präsident

Vilnius. Dalia Grybauskaitė, als EU-Kommissarin und Präsidentin 15 Jahre lang das Gesicht Litauens in Europa und in der Welt, hat in dem 55-jährigen Ökonomen Gitanas Nausėda einen Nachfolger gefunden. Der Kommentator für Wirtschafts- und Finanzfragen setzte sich als unabhängiger Kandidat in der Stichwahl zur Präsidentenwahl des baltischen EU- und Nato-Landes gegen die Ex-Finanzministerin Ingrida Šimonytėdurch. Er erzielte eine Zweidrittel-Mehrheit; im ersten Durchgang war ?imonytė noch ganz knapp vor Nausėda gelegen.

Nausėda hat sich als Kompromisskandidat positioniert. In den 1990ern hatte er in Deutschland an der Uni Mannheim studiert. Im Gegensatz zu Grybauskaitė schlug er moderatere Töne gegenüber Russland an und plädierte für mehr Demokratie. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.05.2019)