Deutschland: „Der Ernst der Lage ist allen klar“

Berlin. Es gibt gute Nachrichten. Aus Cuxhaven. Ein Sozialdemokrat hat in der Stadt an der Nordsee die Bürgermeisterwahl gewonnen. SPD-Chefin Andra Nahles zählt auch noch ein paar andere „deutliche Wahlerfolge“ in deutschen Gemeinden auf. Aber das soll nicht täuschen.

„Der Ernst der Lage ist allen vollkommen klar“, sagt Nahles. Gut geschlafen habe sie nicht nach der sonntäglichen „Zäsur“, wie sie den Ausgang der EU-Wahl nennt, also das schlechteste SPD-Ergebnis der Nachkriegsgeschichte (15,8 Prozent). Zum ersten Mal überhaupt waren die Sozialdemokraten bei einer bundesweiten Wahl hinter den Grünen gelandet – und zwar deutlich. Zeitgleich ging nach 73 Jahren Platz eins in der roten Bastion Bremen an die CDU verloren. Nahles setzt das hörbar zu. Und jetzt?

Die stolze älteste Partei Deutschlands wirkt in diesen Tagen nicht wütend, sondern seltsam hilflos. Nächsten Montag soll es eine Vorstandsklausur geben. Man will sich dann bei Themen wie Arbeit und Klimaschutz besser aufstellen. Und der linke SPD-Flügel um Juso-Chef Kevin Kühnert und SPD-Vize Ralf Stegner macht mit einem Positionspapier Druck. Es enthält Forderungen an die CDU/CSU, vielleicht sogar Bedingungen: ein Klimaschutzgesetz noch heuer, eine Grundrente (Mindestpension), ein Einwanderungsgesetz. Den Kapitalismus müsse die SPD „zurückdrängen“. Spätestens zum Ende des Jahres kommt die Große Koalition (GroKo) auf den Prüfstand – Halbzeitbilanz. Dann könnte es eng werden für die Regierung. Für Nahles ist es das längst. Am Montag wurde eine Sondersitzung der Bundestagsfraktion beantragt. Nach der „langen Niederlagenserie“ müsse „sofort“ geredet werden, hieß es. Es soll auch um die Zukunft von Nahles in ihrer Zweitfunktion als Fraktionschefin gehen.

Nahles' Beliebtheitswerte sind schlecht, ihre flapsigen Sprüche („Bätschi, bätschi“, „in die Fresse“) sorgen zuweilen für Irritationen. Für Nahles als Parteichefin spricht, dass sich in den Reihen der SPD kein neuer Hoffnungsträger aufdrängt und die jüngere Geschichte lehrt, dass die SPD nicht nur personelle Probleme hat: „Wenn es immer nur ein Traineraustausch wäre, hätte die SPD immer große Erfolge gehabt“, erklärte der parlamentarische Geschäftsführer der Partei, Carsten Schneider am Montag.

„Existenzielle Frage“

Wolfgang Merkel sieht das etwas anders. Der renommierte Demokratieforscher ist weder verwandt noch verschwägert mit der Kanzlerin. Im Gegenteil: Merkel wählt SPD. Deren Chefin Nahles müsse eines ihrer beiden Ämter abgeben, erklärt Merkel im Gespräch mit der „Presse“. Alles andere wäre kein „guter Dienst an der Partei“. Man könne nicht so tun, als hätten die Wahlpleiten nicht auch mit Performance und Glaubwürdigkeit der Parteiführung und ihrer Minister zu tun.

Nach den gescheiterten Verhandlungen über eine Jamaika-Koalition 2017 hatte Experte Merkel der SPD noch geraten, von ihrem Nein zu einer Große Koalition abzurücken. Nun, nach der EU-Wahl, lautet seine Botschaft: Nichts wie raus aus der GroKo. Das Verlassen der Regierung sei eine „existenzielle Frage“ für die SPD geworden, sagt Merkel. Die Partei müsse ihre „Angestaubtheit“ und ihr schlechtes Image abschütteln. Das gehe nur in der Opposition. Ansonsten drohe bei den Landtagswahlen im Herbst „der nächste Denkzettel“.

Vor allem die jungen Deutschen rebellierten am Sonntag gegen die GroKo in der Wahlkabine. CDU/CSU und SPD erhielten von den Unter-30-Jährigen zusammen weniger Stimmen als die Grünen. Auch das eine Zäsur. Beide Regierungslager räumten am Montag recht deutlich ein, dass sie das Thema Klimaschutz versemmelt hätten. Die CDU hatte zudem ein Youtube-Video überfordert, indem ein Influencer namens Rezo auch wegen der Klimapolitik die „Zerstörung der CDU“ fordert. Das Video wurde elf Millionen Mal aufgerufen. „Wir haben zu langsam auf dieses Video reagiert, aber die Ressourcen, die wir in der Online-Kommunikation haben, sind viel zu gering“, sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak.

Strategisch steckt die CDU im Dilemma: Am 1. September sind Wahlen in Sachsen und Brandenburg. In beiden ostdeutschen Bundesländern eroberte die AfD bei der EU-Wahl Platz eins, obwohl sie deutschlandweit mäßig abschnitt (11 Prozent). Mit einer forschen Klimapolitik gewinnt die CDU an die AfD verlorene Wähler eher nicht zurück.

