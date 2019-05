SPD-Fraktionsvorstand beschließt vorgezogene Neuwahl

Der Vorstand der SPD beschloss nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch, die eigentlich für September geplante Neuwahl vorzuziehen.

Nahles hatte dies zur Klärung der Machtfrage vorgeschlagen, nachdem sie wegen der SPD-Niederlage bei der Europawahl auch persönlich immer mehr unter Druck geraten war. Zugleich hatte sie ihre Kritiker aufgefordert, gegen sie anzutreten. Zunächst war allerdings kein Gegenkandidat bekannt.

Die an der Regierung beteiligten Sozialdemokraten hatten bei der Europawahl am Sonntag zweistellig verloren. In Ihrer Hochburg Bremen in Norddeutschland wurden sie zudem bei der Regionalwahl erstmals von den Christdemokraten überholt.

Partei- und Fraktionschefin Nahles hatte den Vorsitz der Partei erst im Frühjahr 2018 im Gefolge der aus SPD-Sicht enttäuschenden Bundestagswahl 2017 übernommen. Bei der Wahl im September 2017 war die SPD auf 20,5 Prozent gefallen, bei der Europawahl am Sonntag endete sie bei 15,8 Prozent.

(APA/dpa)