Merkel rechnet mit Donald Trump ab

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat in einer Rede in den USA nachdrücklich für ein international abgestimmtes Vorgehen bei globalen Herausforderungen wie dem Klimaschutz oder dem Kampf gegen Hunger und Fluchtursachen geworben. "Veränderungen zum Guten sind möglich, wenn wir sie gemeinsam angehen. In Alleingängen wird das nicht gelingen", sagte Merkel am Donnerstag bei der akademischen Abschlussfeier der berühmten Harvard-Universität in Cambridge im Bundesstaat Massachusetts.

"Mehr denn je müssen wir multilateral statt unilateral denken und handeln", betonte die Kanzlerin. Sie forderte ein politisches Handeln nach der Leitlinie: "Global statt national, weltoffen statt isolationistisch, kurzum: gemeinsam statt allein."

Merkels immer wieder von begeistertem Beifall unterbrochene Ansprache konnte in großen Teilen als direkte Gegenrede zum "Amerika zuerst"-Motto von US-Präsident Donald Trump verstanden werden, der den Multilateralismus mit Argwohn betrachtet und sich von diversen internationalen Vereinbarungen - darunter dem Pariser Klimaschutzabkommen - abgewendet hat. Merkel gelingt dabei das Kunststück, den Namen des US-Präsidenten kein einziges Mal zu erwähnen.

Harvard lobt Merkels Flüchtlingspolitik

Die Kanzlerin bezeichnete es als durch internationale Kooperation lösbare Aufgaben, die Klimaerwärmung zu stoppen, den Hunger zu besiegen, Krankheiten auszurotten und die Ursachen von Flucht und Vertreibung einzudämmen. "Das alles können wir schaffen", sagte sie - eine offenkundige Anspielung auf ihren berühmten Ausspruch "Wir schaffen das" während der Flüchtlingskrise 2015.

Vor ihrer Rede war die deutsche Kanzlerin von der Eliteuniversität nahe Boston mit einem Ehrendoktortitel ausgezeichnet worden. Die Harvard University hob in einem Kommentar auf ihrer Website dazu Merkels Motto "Wir schaffen das" als Ausdruck der "scharfsinnigen Entschlossenheit und des Pragmatismus" der Kanzlerin hervor.

Merkels Aufnahme von Migranten während der Flüchtlingskrise zeige ebenso wie ihr Handeln während der europäischen Schuldenkrise ihre Bereitschaft, "das zu tun, was sie für richtig hält, selbst wenn es unbeliebt ist", erklärte die Universität.

Trump hat keine Zeit für Merkel

Kurz nach ihrer Harvard-Rede wollte Merkel wieder zurück nach Deutschland fliegen. Termine mit der US-Regierung hatte sie während ihres Kurzbesuchs in den Vereinigten Staaten nicht, ein Stopp in Washington war nicht geplant. Von der deutschen Regierung wurde dies mit Terminschwierigkeiten begründet: Während Merkel in Harvard ist, spricht Trump ebenfalls zu Absolventen - rund 2850 Kilometer entfernt an der US Air Force Academy in Colorado. Es ist eine sehr amerikanische Rede, es geht um Stolz und Patriotismus und militärische Stärke.

Merkel war zuletzt im April 2018 zu Besuch bei Trump. Ihr Verhältnis zum US-Präsidenten ist durch tiefgreifende politische Meinungsverschiedenheiten geprägt. Freitagmittag ist allerdings ein Treffen mit dem US-Außenminister Mike Pompeo während dessen Deutschland-Besuch geplant.

