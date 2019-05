Merkel: Zuerst der Beifall, dann Pompeo

Berlin. Am Freitag war Mike Pompeo zu Gast in Berlin. Er hatte 24 Tage Verspätung. Anfang Mai hatte der US-Außenminister wegen der Iran-Krise seinen Antrittsbesuch in letzter Minute abgesagt. Das sorgte für Irritationen, zumal das deutsch-amerikanische Verhältnis zuletzt schwer gelitten hat. Am Freitag beschwor zwar Außenminister Heiko Maas die „tief verwurzelte Freundschaft“ mit den USA. Und Pompeo erinnerte, dass er als Soldat in Deutschland stationiert war. Damals stand noch die Mauer.

Heute türmen sich aber die bilateralen Probleme. Trotz aller freundlicher Worte. Pompeo hatte kaum deutschen Boden unter den Füßen, da mahnte er schon höhere Verteidigungsausgaben des Nato-Partners ein. Er warnte Deutschland vor der Beteiligung des Huawei-Konzerns aus China am Ausbau des 5G-Netzes. Und er schloss Sanktionen wegen der Nord-Stream-II-Pipeline nicht aus. Pompeo bekräftigte auch das harte US-Vorgehen gegen den Iran. Er forderte EU-Staaten auf, sich den US-Strafmaßnahmen anzuschließen. Maas sagte: „Wir gehen zurzeit unterschiedliche Wege.“ Das Ziel sei aber dasselbe.

Merkel und Pompeo unternahmen danach eine Tour d'Horizon: von der Ukraine-Krise über Libyen bis nach Afghanistan. „Die Welt ist in großer Unruhe“, sagte die Kanzlerin.

„Vermächtnisrede“

Keine 24 Stunden zuvor hatte Merkel vor Absolventen der altehrwürdigen Harvard-Eliteuni eine viel beachtete Rede gehalten. Es war der einfachere Termin. Im Publikum saßen Vertreter jenes Teils der USA, der Merkel zur Verteidigerin der freien Welt stilisiert. Man lobte sie nun selbst für die Einführung der Homo-Ehe. Merkel hatte eigentlich dagegengestimmt.

Die Kanzlerin hielt ein flammendes Plädoyer gegen nationale Alleingänge. Nach der Ehrendoktorwürde bekam sie nun auch Standing Ovations. Von einer „Vermächtnisrede“ war danach zu lesen. Und von einer „Anti-Trump-Rede“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.06.2019)