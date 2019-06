Der Freund-Feind, der "King Bibi" vom Thron stürzte

Nichts konnte Avigdor Lieberman umstimmen – kein Appell Benjamin Netanjahus, kein Tweet Donald Trumps, kein noch so reizvolles Lockangebot. Likud-Politiker bedrängten den Chef von Israel Beitenu (Unser Haus Israel), doch in die „rechteste Koalition in der Geschichte Israels“ einzuwilligen. Sie verfolgten ihn bis in sein Büro in der Knesset. Der bullige 60-Jährige, einer der schillerndsten und umstrittensten Figuren der israelischen Politik, schlug indes jeden Kompromiss aus. Er hatte dreist drei Ministerposten gefordert und die schrittweise Einführung eines Militärdiensts auch für ultraorthodoxe Männer, was die ultrareligiösen Parteien nicht akzeptieren konnten.



Liebermans Sturheit überraschte viele, die ein Rechtsbündnis unter Netanjahu nach der Wahl im April für eine beschlossene Sache hielten und die dachten, er wolle nur den Preis für seine Zustimmung hochtreiben. Mit fünf Mandaten hatte seine Partei nur knapp den Einzug ins Parlament geschafft. Ihre Hochblüte als Sammelbecken für die rund eine Million russischstämmigen Einwanderer nach dem Kollaps der Sowjetunion ist vorbei. Die Älteren sterben allmählich aus, die Jungen sind voll in Israels Gesellschaft integriert.

