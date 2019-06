Nahles geht - und die Koalition wackelt

Am Sonntag gegen 10 Uhr verschickt die SPD so etwas wie den politischen Abschiedsbrief der Andrea Nahles. „Bleibt beieinander und handelt besonnen!“, schreibt die SPD-Partei- und Fraktionschefin an einer Stelle ihren Sozialdemokraten. Es ist ein fast schon verzweifelter Appell an die SPD-Mitglieder in diesen Tagen. Denn die Nerven liegen blank. Die SPD-Basis ist nicht beeinander. Sie ist gespalten.

