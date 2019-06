Deutschland: Jetzt geht es um das Überleben von Kanzlerin Merkel

Berlin. Am Sonntagvormittag schreibt Andrea Nahles an die SPD-Mitglieder. Die E-Mail hat 27 Zeilen und vielleicht die Kraft, die Regierung von Europas größter Volkswirtschaft zu sprengen. Und damit auch die Ära von Kanzlerin Angela Merkel zu beenden. Nahles kündigt in dem Schreiben ihren Rücktritt als SPD-Partei- und -Fraktionschefin an. Die erste Frau an der Spitze der deutschen Sozialdemokratie zieht sich zurück aus der Spitzenpolitik – vollständig. 14 Monate war sie im Amt. Damit geht die prominenteste SPD-Verfechterin der Großen Koalition (GroKo) von Bord. Es war Nahles, die im Jänner 2018 die schwankende Parteibasis in einer viel beachteten Wutrede geradezu in Koalitionsverhandlungen gebrüllt hatte.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.06.2019)

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft