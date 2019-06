Tian'anmen-Drama: „Sind den richtigen Weg gegangen"

Singapur. „Die chinesische Regierung griff zu entschiedenen Maßnahmen, um die Turbulenzen zu beenden. Deshalb steht die Volksrepublik heute so stabil da." So rechtfertigte der chinesische Verteidigungsminister Wei Fenghe am Sonntag die blutige Niederschlagung der Demokratiebewegung auf dem Platz des Himmlischen Friedens (Tian'anmen) in Peking, die sich am Dienstag zum 30. Mal jährt. Der Minister wurde am Sonntag auf der Sicherheitskonferenz in Singapur aus dem Publikum nach seiner Bewertung der Tian'anmen-Ereignisse gefragt: „Das war ein politischer Sturm", antwortete Wei Fenghe, und das Militär habe Maßnahmen ergreifen müssen, um die Lage wieder zu beruhigen. Seither habe China die weltbewegenden Veränderungen durchgemacht: „Wir sind den richtigen Weg gegangen."

Die Linie der Regierung in Peking ist es, die blutigen Ereignisse vor 30 Jahren, die Hunderte, nach manchen Einschätzungen sogar 1000 Todesopfer gefordert hatten, möglichst totzuschweigen. Ganze Armeen von Zensoren sind derzeit dabei, die sozialen Netzwerke nach Berichten und Informationen zu Tian'anmen zu durchsuchen und zu blockieren.

Studentenführer von damals sehen die Volksrepublik weiter denn je entfernt von ihren einst erhobenen Forderungen nach Demokratie und Menschenrechten: „Es ist heute noch viel schlimmer als 1989", erklärte der nun in London lebende Studentenaktivist Shao Jiang. „Die chinesische Regierung hat das Land in ein riesiges Gefangenenlager verwandelt", meint er mit Blick auf die Internierung von über einer Million Uiguren in Xinjiang. (bloomberg, Reuters)

