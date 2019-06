Italiens Regierung hängt am seidenen Faden

Der heiße italienische Sommer hat begonnen. Wieder einmal zieht die tief verschuldete, drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone die Aufmerksamkeit Europas auf sich. Die heftig kriselnde Populistenkoalition hängt am seidenen Faden, zusätzlich bedrängt von einer ganzen Reihe an Ultimaten: Am Mittwoch wird die EU-Kommission Rom wohl dazu ermahnen, seine Finanzen in Ordnung bringen – wegen fehlender Haushaltsdisziplin dürfte die Staatsverschuldung 2019 auf 133,7 Prozent des Bruttoinlandproduktes zu steigen. Italien droht damit nicht nur ein kostspieliges EU-Strafverfahren, sondern auch ein teurer Glaubwürdigkeitsverlust auf den Finanzmärkten: Steigen die Zinsen italienischer Staatsanleihen, wachsen die Schulden weiter.



Erst am Montag hatte der entnervte Premier Giuseppe Conte mit Rücktritt gedroht, sollten die zerstrittenen Partner Lega und Fünf Sterne konstruktive Verhandlungen mit Brüssel blockieren: Innenminister Matteo Salvini pocht seit dem Erfolg seiner Lega bei der EU-Wahl (34 Prozent) noch nachdrücklicher auf teure Steuererleichterungen. Der Lega-Chef verschärfte gestern mit einer eigenen Deadline die Krise: Er sei zwar bereit, weiter mit den Fünf Sternen zu regieren. „Wenn ich aber bemerke, dass wir in 15 Tagen noch dieselben Dinge sagen und dieselben Projekte vor uns herschieben, dann haben wir ein Problem.“ Sein Staatssekretär, Giancarlo Giorgetti, wurde deutlicher: Er wisse nicht, inwieweit Contes „Schutzschirm“ nütze, wenn auf die Regierung ein „radioaktiver Regen“ falle.



Immerhin: Am Dienstag vereinbarten beide Seiten ein Abkommen zur Überprüfung der Regeln für öffentliche Ausschreibungen, die seit langem umstritten waren. Zudem telefonierte zum ersten Mal seit Wochen der Chef der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio, mit Matteo Salvini. "Die Rückkehr zum Dialog ist ein gutes Zeichen", teilte das Büro von Premierminister Conte mit.



Wird Italiens Regierung, nur etwas mehr als ein Jahr nach ihrer Angelobung, stürzen? Hier drei mögliche Szenarien, wie Italiens neue Krise ausgehen könnte:

