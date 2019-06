EU-Kommission soll Defizitverfahren gegen Italien empfehlen

Die EU-Kommission empfiehlt wegen der hohen Staatsverschuldung Italiens ein Strafverfahren gegen das Land. Die Brüsseler Behörde sei zu dem Schluss gekommen, die Regierung habe 2018 keine ausreichenden Gegenmaßnahmen getroffen, hieß es am Mittwoch aus EU-Kreisen.

Nun müssen sich die EU-Staaten mit der Sache befassen. Am Ende könnten Strafen in Milliardenhöhe stehen. Italiens Schuldenquote - das ist das Verhältnis der Staatsverschuldung zur Wirtschaftskraft - betrug 2018 mehr als 132 Prozent betragen. Das ist die zweithöchste in der EU - nach Griechenland - und eine der höchsten in der Welt. Die Schuldenlast beträgt etwa 2,3 Billionen Euro. Nach den sogenannten Maastricht-Kriterien sind in Europa eine jährliche Neuverschuldung von maximal drei Prozent und eine Gesamtverschuldung von 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) erlaubt. Verstößt ein Staat dagegen, muss er langfristige Gegenmaßnahmen treffen, um die Verschuldung zu senken.

Die Regierung aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und rechter Lega will teure Wahlversprechen wie der Einführung eines Grundeinkommens und der Absenkung des Renteneintrittsalters umsetzen.

Ende des Verfahrens gegen Spanien

Die EU-Kommission sieht hingegen keinen Anlass mehr, das Defizitverfahren gegen Spanien aufrechtzuerhalten. Es sei an der Zeit, mit dem Verfahren gegen Spanien das letzte der seit der Finanzkrise vor rund zehn Jahren eröffneten Defizitverfahren einzustellen, sagte EU-Finanzkommissar Pierre Moscovici am Mittwoch in Brüssel. Formell müssen die EU-Finanzminister diesem Schritt noch zustimmen.

Nach Angaben der Kommission lag die Neuverschuldung Spaniens 2018 mit 2,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) erstmals seit mehr als zehn Jahren unter der von der EU geforderten Drei-Prozent-Marke. 2017 hatte das Land mit einem Defizit von etwas über drei Prozent als letzter EU-Staat den Absprung noch knapp verpasst.

„Waffenstillstand“ in Regierungskrise

Die italienische Regierung war zuletzt in heftige Turbulenzen geraten - auch wegen des drohenden EU-Verfahrens. Das Ultimatum des italienischen Premiers Giuseppe Conte, der am Montag mit seinem Rücktritt gedroht hatte, hat aber vorerst Wirkung gezeigt. Die beiden Vizepremiers Matteo Salvini und Luigi Di Maio einigten sich am Dienstag auf einen Waffenstillstand. Damit soll die Regierung in Rom in die "Phase zwei" starten können, hieß es.

Die Friedensinitiative ergriff Di Maio, Chef der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung, der im Kabinett die Ämter des Vizepremiers sowie des Arbeits- und Industrieministers innehat. Er griff am Dienstag zum Telefon und sprach mit Salvini. Damit wurde eine wochenlange Eiszeit beendet. Seitdem sich bei der EU-Wahl die Machtverhältnisse innerhalb der Koalition massiv zugunsten der Lega verschoben haben, herrschte Frost in der Regierung.

Die Vizepremiers einigten sich auf ein Abkommen zur Überprüfung der Regeln für öffentliche Ausschreibungen, die seit langem umstritten waren. Di Maio hatte sich zuvor bereit erklärt, die Vorschläge der Lega zu Steuermaßnahmen und der Übertragung von mehr Machtbefugnissen auf die Lokalregierungen zu unterstützen.

Steuern senken - aber wie?

Die Senkung der Steuern zur Ankurbelung des Wachstums und zur Entlastung der Familien in der stagnierenden Volkswirtschaft Italien ist eines der Hauptanliegen beider Regierungsparteien und ein Schwerpunkt des gemeinsamen Koalitionsvertrags, doch wie dieses Ziel realisiert werden soll, ist hochumstritten. Salvini verlangt die Einführung einer "Flat Tax", einer Einheitssteuer von 15 Prozent für Jahreseinkommen unter 50.000 Euro. Die Fünf-Sterne-Bewegung, die sich zwar auch für eine Steuersenkung ausspricht, bremst wegen der massiven Kosten für dieses Projekt. Die Maßnahme soll 30 Milliarden Euro kosten und würde die massive Staatsverschuldung von derzeit 132 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) wohl weiter anwachsen lassen.

Die beiden Vizepremiers müssen auch darüber beraten, wie sie ihre Pläne zur Wirtschaftsankurbelung umsetzen können, ohne den Budgetrahmen zu sprengen.