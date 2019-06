Prag. Immer wieder müssen die Organisatoren des Prager Massenprotests am Dienstagabend mit Lautsprecherdurchsagen eingreifen: Die anströmenden Menschen sollen bitte zurück in die Metro gehen und eine Station weiterfahren, bis zum unteren Ende des Prager Wenzelsplatzes. Oben sei alles gerammelt voll, kein Durchkommen mehr. Am Ende sind so viele gekommen, dass manche schon in den Seitenstraßen stehen müssen.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.06.2019)

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft