Öltanker nach Angriff im Golf von Oman in Brand

Im Golf von Oman sind zwei Tanker bei einem Angriff in Brand geraten. Eines der Schiffe, das unter der Flagge der Marshallinseln fahrende „Front Altair“, sei am frühen Morgen zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Iran attackiert worden, teilte die norwegische Seefahrtsbehörde mit. Es sei von drei Explosionen an Bord berichtet worden, das Schiff brenne. Nach unterschiedlichen Angaben könnte das Schiff entweder von einem Torpedo oder einer Seemine getroffen worden sein.

Die Crewmitglieder des 252 Meter langen und 44 Meter breiten Schiffes seien nicht zu Schaden gekommen. Die Hintergründe seien unklar, man rate norwegischen Schiffen aber, bis auf Weiteres Abstand zu iranischen Fahrwassern zu halten. Frontline gilt als die größte Tankerflotte der Erde. Sie befindet sich im Besitz des norwegischen Milliardärs John Frederiksen.

Auch die omanische Küstenwache erklärte der norwegischen Zeitung "Dagbladet", es habe einen Angriff gegeben. Demnach geschah der Vorfall in iranischen Gewässern. Deshalb stehe man in Kontakt mit den iranischen Behörden, wurde der Sprecher vom "Dagbladet" zitiert.

Zweiter Tanker mit Methanol beladen

Beim zweiten Tanker handelte es um einen mit Methanol beladenen Frachter namens "Kokuka Courageous". Die deutsche Reederei Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) in Singapur hatte bereits einen "Sicherheitszwischenfall" bestätigt. Das Schiff wurde im hinteren Teil beschädigt. Gefahr, dass es sinke, bestehe nicht. Die Ladung sei "intakt". Die 21 Seeleute seien alle mit einem Rettungsboot auf ein anderes Schiff gebracht worden, die "Coastal Ace". Der leicht verletzte Seemann habe dort Erste Hilfe bekommen.

Der Vorfall ereignete sich nahe der Straße von Hormus, die den Golf von Oman mit dem Persischen Golf verbindet. Anrainer der dortigen Meerenge sind der Iran sowie die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und der Oman. Die Straße von Hormus ist eine strategisch wichtige Schiffspassage, durch das die Ölproduzenten im Nahen Osten ein Fünftel des weltweit gehandelten Erdöls transportieren.

So trieb der Vorfall den Ölpreis in die Höhe. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Mittag 62,05 US-Dollar (54,81 Euro). Das waren 2,05 Dollar mehr als am Mittwoch. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,49 Dollar auf 52,63 Dollar. Zeitweise waren die Ölpreise noch stärker gestiegen.

Abes Vermittlungsversuch scheitert

Erst Mitte Mai waren vier Öltanker vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate attackiert worden. Dabei wurden auch zwei saudische Tanker beschädigt. Saudiarabien machte den Iran und von ihm unterstützte Kräfte dafür verantwortlich. Auch US-Sicherheitsberater John Bolton sprach später von Angriffen mit Seeminen, für die "fast sicher" der Iran verantwortlich sei. Beweise für seine Anschuldigung legte er nicht vor. Die Regierung in Teheran wies den Vorwurf zurück und sprach von "lächerlichen Behauptungen".

Im Konflikt mit dem Iran hatten die USA zuletzt ihre Militärpräsenz in der Golfregion verstärkt. Japans Premier war daher in den Iran gereist, um im Atomkonflikt mit den USA zu vermitteln. Dort traf sich der Japaner am Donnerstag mit dem obersten Führer, Ayatholla Ali Khamenei, der laut Verfassung das letzte Wort in allen strategischen Belangen des Irans hat.

Khamenei würdigte zwar den Vermittlungsversuch, doch schloss er Verhandlungen mit den USA kategorisch aus. "Der Iran vertraut den USA nicht, (...) wir haben mit den Amerikanern bereits die bittere Erfahrung beim Atomabkommen gemacht und wollen diese Erfahrung nicht wiederholen", sagte er. Außerdem sei es Trumps Ziel, einen Regimewechsel im Iran zu erzwingen. Den aber werde es nicht geben.

