Zwei Öltanker nach mutmaßlichem Angriff im Golf von Oman in Brand

Im Golf von Oman sind offenbar zwei Tanker angegriffen worden und in Brand geraten. Sie befanden sich unter der Flagge der Marschall-Inseln und Panamas. Die Hamburger Reedereigruppe Bernhard Schulte Shipmanagement teilte am Donnerstag in Singapur mit, ihr Tanker "Kokuka Courageous" sei bei einem mutmaßlichen Angriff beschädigt worden. Das Schiff sei evakuiert worden, eines der 21 Besatzungsmitglieder sei leicht verletzt worden, erklärte ein Sprecher.

Auch die norwegische Reederei „Frontline“ bestätigte, ihr Schiff sei in Brand geraten. Laut unterschiedlichen Informationen könnte die „Front Altair“ von einem Torpedo oder einer Seemine getroffen worden sein. Die iranische Nachrichtenagentur Irna meldete, ein iranisches Schiff habe 44 Seeleute der beiden beschädigten Öltanker aufgenommen. Sie seien in einen Hafen des Irans gebracht worden. Die Fünfte Flotte der USA hatte in den frühen Morgenstunden zwei Notrufe erhalten. Schiffe der US-Navy seien in der Gegend und leisteten Unterstützung, erklärte die Fünfte Flotte am Donnerstag.

Strategisch wichtige Schiffspassage

Die mutmaßliche Attacke ereignete sich nahe der Straße von Hormus, die den Golf von Oman mit dem Persischen Golf verbindet. Anrainer der dortigen Meerenge sind der Iran sowie die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und der Oman. Die Straße von Hormus ist eine strategisch wichtige Schiffspassage, durch das die Ölproduzenten im Nahen Osten ein Fünftel des weltweit gehandelten Erdöls transportieren. So trieb der Vorfall den Ölpreis in die Höhe. Leichtes US-Öl und Nordseeöl der Sorte Brent verteuerte sich um jeweils mehr als einen Dollar auf 52,41 beziehungsweise 61,64 Dollar je Barrel (159 Liter).

Erst Mitte Mai waren vier Öltanker vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate attackiert worden. Dabei wurden auch zwei saudische Tanker beschädigt. Saudiarabien machte den Iran und von ihm unterstützte Kräfte dafür verantwortlich. Auch US-Sicherheitsberater John Bolton sprach später von Angriffen mit Seeminen, für die "fast sicher" der Iran verantwortlich sei. Beweise für seine Anschuldigung legte er nicht vor. Die Regierung in Teheran wies den Vorwurf zurück und sprach von "lächerlichen Behauptungen".

Im Konflikt mit dem Iran hatten die USA zuletzt ihre Militärpräsenz in der Golfregion verstärkt. Japans Premier war daher in den Iran gereist, um im Atomkonflikt mit den USA zu vermitteln.

(APA/Reuters/red.)