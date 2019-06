Golfkrise: Die US-Vorwürfe stoßen auf Skepsis

Washington/Teheran/Wien. Die Schuldzuweisungen aus Washington kamen erwartungsgemäß, und sie kamen prompt: Es sei der Iran gewesen, der am Donnerstag im Golf von Oman Sabotageakte gegen zwei große Tanker durchgeführt habe, posaunten nacheinander US-Außenminister Mike Pompeo, das US-Zentralkommando und am Freitag auch Präsident Donald Trump in die Welt hinaus. Iran wies die amerikanischen Anschuldigung als „alarmierend“ zurück. Solche Behauptungen, wie von den USA, Saudiarabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten erhoben würden, seien nichts anderes als „Kriegstreiberei“.

„Der Iran hat es getan“, erklärte US-Präsident Trump gegenüber dem TV-Sender Fox News. Bei den vorliegenden Beweisen „steht ganz groß Iran drauf“, behauptete er in Zusammenhang mit Videoaufnahmen, die angeblich iranische Revolutionsgardisten beim Entfernen einer nicht explodierten Haftmine vom Tanker „Kokuka Courageous“ zeigen. Das Video war in der Nacht zum Freitag vom US-Zentralkommando veröffentlicht worden; Stunden zuvor hatte bereits US-Außenminister Pompeo auf den Iran als Urheber der Sabotageakte gezeigt.

Internationale Experten mahnten hingegen zu Zurückhaltung bei vorschnellen Schuldzuweisungen. „Sind das tatsächlich Iraner, die auf dem Video zu sehen sind? Ist das ein Schiff der iranischen Revolutionsgarden? Ist der gezeigte Tanker überhaupt die attackierte ,Kokuka Courageous‘“, wurden Fachleute von Nachrichtenagenturen zitiert.

Widersprüchliche Angaben

Auch ein anderer Umstand sorgte für Skepsis. Der japanische Schiffseigner Sanyo Co teilte mit, laut Angaben der Schiffscrew sei die „Kokoka Courageous“ von „zwei fliegenden Objekten“ getroffen worden – warum sollten iranische Revolutionsgardisten dann Haftminen vom Schiffsrumpf entfernen?

Auch die multinationale Untersuchung zu den Sabotageakten auf vier Frachtschiffe im Persischen Golf Mitte April brachte keine eindeutiges Ergebnis. In einem der UNO übermittelten Bericht hieß es lediglich, ein „staatlicher Akteur“ müsse hinter den Angriffen gestanden sein. Für Washington, Riad und Dubai war sogleich klar, dass es sich dabei nur um Iran handeln könne.

Geleitschutz für Handelsschiffe?

Irans Außenminister Javad Zarif wies die amerikanischen Anschuldigungen zu den jüngsten Vorfällen als „gegenstandslos“ zurück. Die US-Regierung beschuldige den Iran, ohne auch nur ein Körnchen eines Beweises oder haltbare Indizien vorzulegen. „Die US-Regierung geht nun zu ihrem Plan B, der Sabotage-Diplomatie, über, um damit ihren Wirtschaftsterrorismus gegen Iran zu verschleiern.“

In Washington hieß es aus Regierungskreisen, man erwäge jetzt eine Reihe von Reaktionen auf die jüngsten Ereignisse, auch eine militärische Antwort sei nicht ausgeschlossen. Eine andere Möglichkeit sei es, Handelsschiffen Geleitschutz durch Kriegsschiffe zu geben. Aus dem Außenamt in Teheran wiederum verlautete: „Es ist die Aufgabe des Iran, für Sicherheit in der Straße von Hormus zu sorgen. Genau deshalb haben wir ja auch die Besatzungen der angegriffenen Schiffe so rasch wie möglich gerettet.“ Kenner der Region meinen jedenfalls, die Gefahr einer militärischen Auseinandersetzung sei erheblich gestiegen.

Auf dem nach den Attacken vom Donnerstag in Brand geratenen norwegischen Tanker „Front Altair“ ist das Feuer mittlerweile gelöscht worden. Die 23 Besatzungsmitglieder waren von iranischen Schiffen evakuiert worden. Das Schiff liege stabil, und bisher sei auch keine Verschmutzung des Wassers festgestellt worden; Bergungsschlepper sollen das Schiff zu Reparaturen in einen Hafen bringen.

Die 21-köpfige Besatzung der „Kokuka Courageous“ kehrte am Freitag auf das Schiff zurück, nachdem sie vorübergehend auf ein US-Kriegsschiff evakuiert worden war. Das Schiff soll in einen Hafen in den Vereinigten Arabischen Emiraten abgeschleppt werden.

Saudiarabien hat am Freitag weitere Drohnenangriffe der mit Iran verbündeten jemenitischen Houthi-Rebellen auf den Flughafen von Abha im Südwesten des Landes gemeldet. Fünf der unbemannten Flugkörper seien abgefangen worden, behauptete Riad. Bei einem solchen Angriff am Mittwoch waren ebendort 26 Zivilisten verletzt worden.[PJS0Q]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.06.2019)