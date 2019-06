Was hinter dem russischen Bürgerunmut steckt

An den meisten Tagen sieht Russland so aus: vollkommen im Griff des Kreml-Herrschers. An anderen Tagen so: ein unruhiges Land, dessen Bürger aufbegehren. Die jüngsten Proteste rund um den Fall des kurzzeitig festgenommenen Reporters Iwan Golunow nähren letztere Vorstellung. Auch bei den Massenprotesten von 2011/12, den jüngsten Demos gegen Mülldeponien und den Kirchenbau im Zentrum Jekaterinburgs scheinen Bürger dem Staat die rote Karte zu zeigen. Das Rating der Mächtigen fällt, die Unzufriedenheit über die soziale Lage wächst – Umfragen bestätigen das.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.06.2019)

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft