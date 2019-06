Atomvertrag mit dem Iran vor dem Aus – aber was dann?

Tunis. Der deutsche Außenminister Heiko Maas reiste am Pfingstmontag mit leeren Händen an und mit leeren Händen wieder ab. In die nachfolgende Teheraner Vermittlungsmission des japanischen Premiers Shinzo Abe platzten die Angriffe auf zwei Tanker nahe der iranischen Küste im Golf von Oman. Wie ein Schuljunge musste sich Abe vor laufenden Kameras des iranischen Staats TV vom Obersten Revolutionsführer Ali Khamenei belehren lassen, US-Präsident Donald Trump sei es nicht wert, mit ihm in Kontakt zu treten.



Am Montag nun kündigte die iranische Seite an, in zehn Tagen werde man die in dem Atomvertrag von 2015 vereinbarte Höchstgrenze an angereichertem Uran erstmals verletzen. Sollte die Islamische Republik ihren Worten Taten folgen lassen, wäre der vom Weißen Haus vor einem Jahr einseitig aufgekündigte Atomvertrag endgültig Makulatur. Und die Golfregion könnte in einen offenen Krieg hineinschlittern. Denn auf beiden Seiten, im Iran und in den USA, schaukeln sich die Hardliner immer weiter hoch.

