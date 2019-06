Irische Grüne: „Wir müssen von der Me-Story zur We-Story“

Der Chef der irischen Grünen, Eamon Ryan, empfängt die „Presse“ gut gelaunt in seinem Büro in Dublin: Aus dem EU-Votum ist seine Partei als große Siegerin hervorgegangen, würde sie das Ergebnis auf die nächsten Parlamentswahlen, die schon 2020 erwartet werden, umlegen können, wären die Grünen bei der Regierungsbildung nicht zu übersehen. Aber Ryan, 55, ist ein Veteran der Politik und weiß um ihre Unwägbarkeiten: 2011 wurde seine Partei für die Beteiligung an der Notregierung, die dem Land ein wirtschaftliches Notprogramm verordnen musste, böse abgestraft. Doch heute steht Irland vor neuen Herausforderungen.

