Trumps Testament auf dem Golan

Wien/Jerusalem. Der Baumeister in Donald Trump muss frohlockt haben. „Eine große Ehre“, twitterte er nach der Zeremonie. Ein karger Flecken auf den Golanhöhen, einst ein Areal eines Kibbuz, trägt fortan seinen Namen – Trump Heights, auf Hebräisch Ramat Trump, als Verheißung für eine neue jüdische Siedlung. Ein Kunstrasen war ausgelegt, ein Zelt aufgebaut, ein paar Dutzend Gartensesseln waren aufgestellt: Sie gaben den Rahmen für eine Kabinettssitzung ab, an deren Ende Premier Benjamin Netanjahu als Dank an „unseren Freund“ die neue Kommune gründete.

Dem US-Präsidenten, einem Abstinenzler, war diese Art von Würdigung wohl lieber als Netanjahus Gastgeschenk – eine Kiste mit Wein von den Golanhöhen –, das er im März ins Weiße Haus mitgebracht hatte. In einem einseitigen Akt hatte Trump zuvor die Golanhöhen, 1967 von Israel annektiert, als israelisches Territorium anerkannt – ein Wahlgeschenk für Netanjahu kurz vor der Wahl in Israel im April. Für die große Mehrheit der Israelis war dies ein Vollzug der Realität: In Zeiten des Syrien-Kriegs ist Israel nicht zur Rückgabe des strategisch wichtigen Hochplateaus an Syrien gewillt.

Trumps Nahost-Testament beschränkt sich vorerst auf das Bauvorhaben der Siedlung. Der angekündigte Friedensplan der Trump-Regierung, der „Jahrhundertdeal“, ist indessen wegen der Neuwahl in Israel erneut bis zum Herbst aufgeschoben. Als Vorstufe findet nächste Woche eine Wirtschaftskonferfenz in Bahrain statt. (vier)

