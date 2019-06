Nigeria: Selbstmordattentäter töten Dutzende Fußballfans

Maiduguri. Im Nordosten Nigerias sind nahe der Stadt Maiduguri mindestens 30 Menschen bei einem dreifachen Selbstmordanschlag getötet worden. Die Attentäter – zwei Frauen und ein Mann – zündeten ihre Bomben am Sonntag gegen 20 Uhr vor einem Gemeindezentrum, wo sich Dutzende Menschen zum Fußball-Schauen zusammengefunden hatten, wie die nigerianische Tageszeitung „Vanguard“ in ihrer Online-Ausgabe berichtet. Mindestens 42 Menschen sollen den lokalen Rettungskräften zufolge verletzt worden sein.

Zunächst bekannte sich niemand zu dem Attentat, das sich in dem Dorf Konduga rund 25 Kilometer von Maiduguri im Bundesstaat Borno entfernt ereignete. In der Region treiben jedoch die Terrorgruppe Boko Haram und eine mit der IS-Terrormiliz verbündete Splittergruppe seit Jahren ihr Unwesen. Beide Gruppen setzen Selbstmordattentäter ein. Boko Haram verurteilt Fußball-Schauen, das auch in Nigeria häufig mit Bierkonsum verbunden ist, als unislamisch und als Zeichen des verhassten westlichen Einflusses.

Der Anschlag war der bisher blutigste in diesem Jahr. 17 Menschen sollen laut den lokalen Behörden sofort getötet worden sein, die anderen erlagen später ihren Verletzungen. (raa/ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.06.2019)