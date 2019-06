Hongkongs Regierungschefin entschuldigt sich bei Bevölkerung

Nach den Massenprotesten in Hongkong hat sich die Regierungschefin Carrie Lam bei der Bevölkerung für die Kontroverse über das Gesetz für Auslieferungen an China entschuldigt. "Ich habe einen großen Teil der Verantwortung zu tragen", sagte die 62-Jährige am Dienstag vor der Presse und äußerte ihr "aufrichtige Entschuldigung".

Es war ihr erster öffentlicher Auftritt, seit Lam das Gesetz am Samstag auf Eis gelegt hatte und am Sonntag mehr als eine Million Menschen auf die Straße gegangen waren. Allerdings zog sie das Gesetz nicht wie von den Gegnern gefordert komplett zurück. Die Novelle würde den Hongkonger Behörden ermöglichen, von China verdächtigte Personen auszuliefern, obwohl die chinesische Justiz nicht unabhängig ist und auch der politischen Verfolgung dient. Auch warnten Kritiker vor Folter und Misshandlungen.

Die seit 2017 im Amt befindliche Lam hatte den Widerstand unterschätzt und sich in eine Sackgasse manövriert. Nie zuvor in den vergangenen drei Jahrzehnten waren so viele Menschen in Hongkong auf die Straße gegangen. Am Sonntag hatte die Regierungschefin schon in einer Erklärung Abbitte getan, jetzt schob sie die persönliche Entschuldigung nach. Auch die Führung in Peking stärkte Lam am Montag demonstrativ den Rücken.

Pekings loyale Helferin

Ob sich der Unmut in der Bevölkerung über das Gesetzesvorhaben und die unbeliebte Regierungschefin nach der Entschuldigung legen wird, ist allerdings fraglich. Die 62-jährige Katholikin hat in den vergangenen Jahren das Image einer karrierebewussten Frau gepflegt, die mit stets perfekt sitzender Kurzhaarfrisur vor die Öffentlichkeit tritt. Die Anfänge ihres Berufslebens reichen in die Kolonialzeit zurück - jene Epoche vor der Übergabe der britischen Kronkolonie an China im Jahr 1997.

Sie ist seither nie von der Linie der Loyalität gegenüber der Führung in Peking abgewichen. Auch während der sogenannten Regenschirm-Revolution 2014 widersprach sie Studentenführern offen, wenn diese eine Direktwahl für das Amt des Regierungschefs in Hongkong forderten.

Lam ist die erste Frau an der Spitze von Hongkongs Verwaltung. Lange war die aufstrebende Staatsdienerin dem breiteren Publikum nicht bekannt. Das änderte sich allmählich, als sie 2012 Stellvertreterin des damaligen Regierungschefs Chun Ying Leung wurde

Ein Teil der Bevölkerung setzte in jener Zeit noch große Hoffnungen in die Zusage Pekings, Hongkong werde unter dem Motto "Ein Land - zwei Systeme" auf 50 Jahre hinaus weitreichende innere Autonomie genießen. Ursprünglich zählte dazu auch, dass für Hongkong freie Wahlen in Aussicht gestellt wurden. Aber bei der Wahl Lams kam es ganz anders. Sie wurde von einem Wahlkomitee ins Amt gehievt, in dem die Peking-Getreuen das Sagen haben.

(APA/dpa/AFP/red.)