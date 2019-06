„Ich hoffe, Flüchtlinge werden kein Wahlkampfthema in Österreich“

Ex-Innenminister Herbert Kickl wollte die Asyl-Obergrenze auf null drehen. Was hat das bei Ihnen als stellvertretender Hochkommissar des UN-Flüchtlingshochkommissariats ausgelöst?



Volker Türk: Davon auszugehen, dass sich irgendein Land abschotten kann, ist absurd. Man kann keine Welt auf dem Reißbrett konstruieren. Österreich ist keine Insel. Es ist gefährlich, wenn man der Bevölkerung etwas verkaufen will, das mit Realität nichts zu tun hat. Und es ist gefährlich, über Menschen, die nach Österreich flüchten wollen, in einer Art zu reden, als ob sie niemals herkommen dürfen.



Zur Person Volker Türk ist seit 2015 stellvertretender UN-Hochkommissar für Flüchtlinge (UNHCR) in Genf. Im April hat UN-Generalsekretär Antonio Guterres den Linzer Völkerrechtler zu seinem Stellvertreter für „strategische Koordinierung“ ernannt. Türk wird seinen neuen Job in New York im Juli antreten. Er ist Österreichs höchster Beamter bei den Vereinten Nationen.

