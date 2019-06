Was Mursis Tod für Ägypten bedeutet

Kairo. Nur wenige Stunden nachdem der ehemalige ägyptische Präsident Mohammed Mursi am Montag im Gerichtssaal in Kairo zusammengebrochen und gestorben war, wurde er ohne großes Aufsehen auf einem Friedhof im Osten der ägyptischen Hauptstadt beerdigt. Die ägyptischen Behörden hatten es offensichtlich eilig, den einzigen in freien Wahlen bestimmten Präsidenten in der Geschichte Ägyptens unter großen Sicherheitsvorkehrungen und nur im Beisein seiner beiden Söhne, seiner Frau und anderer enger Familienmitglieder zu begraben. Ein öffentliches Begräbnis in seinem Heimatort im Nildelta, um das seine Familie gebeten hatte, wurde ihm verwehrt.



Diese Episode zeigt, wie nervös das Regime ist – obwohl der jetzige Präsident und ehemalige Militärchef, Abdel Fatah al-Sisi, der den Muslimbruder Mursi mithilfe des Militärs 2013 gestürzt hatte, scheinbar fest im Sattel sitzt.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.06.2019)

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Lesen Sie mehr zum Thema Ägypten: Amnesty fordert Untersuchung von Mursis Tod Der 2012 zum Präsidenten von Ägypten gewählte Mohammed Mursi ist im Alter von 67 Jahren bei einem Gerichtstermin verstorben. Amnesty International fordert eine Untersuchung des plötzlichen Todes.

Meistgekauft