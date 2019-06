Iran: Drohnen-Abschuss "klare Botschaft" an die USA

Die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) haben den Abschuss der amerikanische Drohne am Persischen Golf als "eine klare Botschaft" an die USA bezeichnet. "Das war eine klare und konsequente Botschaft an diejenigen, die unsere Grenzen verletzen wollen", sagte IRGC-Chef Hussein Salami am Donnerstag.

Der Iran wolle mit niemandem Krieg, sei aber auf jeden militärischen Konflikt vorbereitet. Die "rote Linie" des Irans seien dabei seine Grenzen. "Jeder, der die überschreitet, wird zerstört und auch nicht mehr (in sein Land) zurückkehren", sagte der General nach Angaben des IRGC-Webportals.

Die Reaktion auf "ausländische Aggressionen" werde auch in Zukunft "bestimmt und unumschränkt" sein, fügte er hinzu. Die Revolutionsgarden hatten zuvor eigenen Angaben zufolge eine US-Drohne über iranischem Territorium abgeschossen. Das unbemannte Fluggerät habe den iranischen Luftraum verletzt.

Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran hatten sich in den vergangenen Wochen drastisch verschärft. So machte Washington Teheran kürzlich für den Angriff auf zwei Tanker im Golf von Oman verantwortlich. Der Iran wies die Vorwürfe zurück.

Salami erklärte laut Tasnim, dass "wir keinen Krieg anstreben, aber wir sind bereit, auf jegliche Kriegserklärung zu antworten". Er betonte: "Die Grenzen sind unsere rote Linie."

(APA/dpa/AFP)